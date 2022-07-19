IMF’den uyarı: Rus doğalgazının kesilmesi Avrupa ekonomisini vuracak

IMF, Rus doğalgazının kesilmesi halinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da gelecek yıl yüzde 5'ten fazla ekonomik daralma yaşanabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Rus doğalgazı ambargosunun Doğu Avrupa ve İtalya’da ciddi durgunluklara yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu. Kurum, Rusya’nın doğalgaz akışını tamamen kesmesi halinde Doğu Avrupa’da ve İtalya’da ağır resesyon yaşanabileceğini belirtti.

Financial Times’da bugün yer alan habere göre IMF, sıvılaştırılmış doğalgazın paylaşılmaması ve fiyatların müdahaleyle düşük tutulmaması halinde Rusya’nın doğalgaz tedariğini durdurmasının Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve İtalya’da yüzde 5’ten fazla ekonomik daralmaya sebep olacağı uyarısında bulundu.

RUSYA KUZEY AKIM 1’DEKİ GAZI KESTİ

Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya’ya getirilmesi planlanan doğalgaz ambargosunu zaman zaman gündeme getiren Avrupa şu sıralar, Moskova’nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gerçekleştirdiği teslimatları kısıtlamasının yarattığı sorunlarla boğuşuyor.

11 Temmuz’da akışın kesilmesinin ardından bu hafta gaz tedariğinin tekrar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin korkular da artıyor.

Bugün son olarak Rusya’nın doğalgaz şirketi Gazprom’un Avrupa’ya gaz akışında mücbir sebep ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu boru hattıyla ilgili “tedariğin yeniden başlamaması dahil her türlü senaryoyu değerlendirdiği belirtildi.

AVRUPA EN KÖTÜ SENARYOLARI DEĞERLENDİRİYOR

Avrupa Komisyonu ise sözcülerinden biri bugün düzenlenen basın toplantısında “Olası tüm senaryoları değerlendiriyoruz, ve bu senaryolardan birisi de doğalgaz akışının yeniden başlamaması” açıklamasında bulundu.

IMF’ye göre, Avrupa’nın doğalgaz tüketimi bu yıl önceki yıla göre yüzde 9 düştü. Ancak kurum durumun kışın daha da kötüleşebileceği olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Olası bir ambargo durumunda durumdan en kötü etkilenen Avrupa ülkeleri, ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 15 ila 40’ına erişebilecek.

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