İngiltere’de liman işçileri greve gidiyor: Ticaret olumsuz etkilenecek

İngiltere'nin en büyük limanında 1900 işçinin başlattığı grev, ticareti ve tedarik zincirlerini olumsuz etkileyecek.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin en büyük konteyner limanındaki 1900’den fazla işçi greve gidiyor. Bugün başlayacak ve 8 gün sürecek grevin ticareti ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Financial Times’ın haberine göre, İngiltere’nin doğu kıyısındaki Felixstowe limanında faaliyet gösteren sendika, yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kalan işçiler için daha yüksek ücret talep ettiğini açıkladı.

ZAM YETERSİZ KALDI

Ağırlıklı olarak liman işçilerini temsil eden Unite sendikasının limanlardan sorumlu ulusal yetkilisi Bobby Morton konu ile ilgili açıklamasında, “Grev büyük bir aksamaya neden olacak ve Birleşik Krallık’ın tedarik zincirinde büyük şok dalgaları yaratacaktır. Ancak bu anlaşmazlık tamamen şirketin kendi eseridir” dedi.

Morton, “Şirket, üyelerimize adil bir teklif yapmak için her fırsata sahipti ancak bunu yapmamayı seçti” dedi. Unite sendikası işçilere yüzde 7 zam teklif edildiğini ve bu teklifin mevcut enflasyon oranının altında olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük konteyner nakliyatçılarından biri olan denizcilik grubu Maersk ise eylemin önemli bir etkisi olacağını ve operasyonel gecikmelerin yaşanabileceğini duyurarak ticaret yapan kesimlere konu ile ilgili uyarılarını sıraladı.

GREVLER YAYILIYOR

Liman işçilerinin grevi ülkede kitlesel ve yaygın hâle gelmeye başlayan dalganın son halkası olacak.

Daha önce posta, demiryolu gibi pek çok sektörde işçiler artan enflasyon nedeniyle yaşam maliyetlerinin yükselmesi sonrası yapılan ücret zamlarının kendilerine yetersiz gelmesi sonucu greve gitmişti.

ENFLASYON YÜKSELMEYE DEVAM EDEBİLİR

Son açıklanan verilere göre, İngiltere’de enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1 ile çift haneyi görerek 40 yılın zirvesine yükselmişti.

17 Ağustos’ta açıklanan bu rakamların ardından bazı ekonomistler, artan enerji ve gıda maliyetleri nedeniyle gelecek yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15’e ulaşabileceğini açıkladı.

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