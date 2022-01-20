İran gazı kesti, Botaş kısıtlamaya gitti

İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye'ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurdu. Botaş, bu gelişme üzerine sanayi kuruluşları ile çevrim santrallerine gaz tedarikini yüzde 40 oranında azalttı.

Sozcu.com.tr

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Kışın ortasında doğalgazda tüketimi rekor seviyelere yaklaşırken doğalgazda tedarik sorunu ortaya çıktı.

Botaş, İran’dan alınan gaz miktarının 17 Ocak itibarıyla üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibarıyla da sıfırlandığını duyurdu.

İRAN ‘TEKNİK ARIZA’ DEDİ, GAZI KESTİ

İran, “teknik arıza” olduğunu Botaş’a bildirdi ve 10 gün süreyle gaz akışının sağlanamayacağını bildirdi.

Botaş’dan yapılan duyuruda “Ülkemize Gürbulak giriş noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarı'nın yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düşmüştür. İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından kuruluşumuza yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 günlük süreyle yapılamayacağı bildirilmiştir” denildi.

BOTAŞ YAZI GÖNDERDİ

Bu gelişme üzerine Botaş, sanayi kuruluşlarına ve elektrik üreten gaz çevrim santrallerine yazı göndererek yüzde 40’lık kesintiye gideceğini bildirdi.

Botaş gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede kuruluşlarımız arasında imzalanmış olan 2022 yılı doğalgaz alım satım sözleşmesinin (sözleşme) kısıntı/kesinti talimatı başlıklı 8.9 maddesi gereğince; tesisinizin/tesislerinizin fiili çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar, sözleşmenizde yer alan (kademi-1 gaz çekişi miktarına konu ölçüm sistemleri hariç) ilgili aya ait aylık çekiş miktarının ilgili ayın gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama günlük gaz çekiş miktarının yüzde 60'ına tekabül eden miktar ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde sözleşmeden kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkmıştır.”



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