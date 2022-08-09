İSİG raporu: 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından yayımlanan rapora göre, 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Temmuzda 169, 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından paylaşılan ‘Temmuz Ayı İş Cinayetleri Raporu’nda, “Yüzde 67'sini ulusal basından; yüzde 33'ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti” ifadeleri ile hayatını kaybeden işçilere ilişkin bilgiler açıklandı.

EN ÇOK ÖLÜM TARIM İŞÇİLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre, temmuz ayında tarım, orman işkolunda 55 iş cinayeti meydana geldi. Böylece bu yıl işkolundaki ölümler 199'a ulaştı. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, son dönemde kene ısırmaları ölümlerin temel nedenlerini oluşturdu.

Temmuz ayında 28, bu yıl ise şu ana kadar 192 inşaat işçisi yaşamını yitirdi. En çok işçi ölümünün meydana geldiği üçüncü işkolu ise taşımacılık oldu. Ölümlerin yüzde 75'ini trafik kazaları oluştururken diğer önemli bir neden ise çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri olarak kayda geçti.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTTI

Temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların özellikle tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla çalışan çocuk ölümleri de arttı.İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 olurken sadece Temmuz ayında bu sayı 15 olarak kaydedildi. Ölen çocukların üçte birinin 14 yaş ve altında olduğu görüldü.

2022 yılının ilk yedi ayında 14 yaş ve altı 14 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 25 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 148 işçi, 28-50 yaş arası 483 işçi, 51-64 yaş arası 217 işçi, 65 yaş ve üstü 69 işçi, yaşı bilinmeyen 58 işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan ilk yedi ayda 55 göçmen işçi ölümü kayıt altına alınabildi.

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