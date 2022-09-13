İşsizlik fonu işverene çalıştı

İşsiz kalanların yeni iş bulana kadar güvence olarak gördüğü İşsizlik Fonu, işverene kaynak oldu. Yılın ilk 8 ayında işverene verilen teşvik, işsize ödenenin iki katına çıktı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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İşsiz kalanlara gelir yaratarak, yeni bir iş bulana kadar geçinmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, yine işverene yaradı. İşsizlere 20 yıldır yapılan ödemenin daha fazlasının işverene 2.5 yılda yapıldığı ortaya çıktı. Yılın ilk 8 ayında işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 15.8 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde işsizlik ödeneğini hak edenlere verilen ödeme ise 7.8 milyar TL'de kaldı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ağustos 2022 İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre ağustos ayında da işverene, işsiz kalanlara yapılan ödemelerden yaklaşık 1 milyar TL fazla ödeme yapıldı.

İŞVERENE 55.5 MİLYAR LİRA

Ocak-Temmuz 2022 arasında işsizlik fonuna başvuruda bulunan 965 bin 58 kişiden yalnızca 468 bin 964 kişi ödeneğe hak kazanırken, işveren, işçiyi koruması gereken fondan milyarlarca lira destek almış oldu. Mart 2002'den 31 Ağustos 2022'ye kadar işsizlik ödeneğine başvuran yaklaşık 17 milyon kişiden 9.4 milyonu ödeneği almaya hak kazandı. 20 yılda bu kişilere yapılan toplam ödeme 48.4 milyar TL olurken, 2020'den 2022 yılı Ağustos ayına kadar işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 55.5 milyar liraya ulaştı.

Fon varlığı 112.7 milyar lira oldu

İŞKUR bültenine göre İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ağustos ayında bir önceki aya göre 3 milyar 426 milyon TL arttı. Temmuz sonu itibarıyla 109 milyar 688 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı ağustos sonunda 113 milyar 115 milyon TL oldu. 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ise fon varlığının 112 milyar 690 milyon 436 bin TL olduğu belirtildi. Fon varlığının yüzde 88.55'i tahvil, yüzde 11.45'i mevduattan oluştu.