İstanbul Havalimanı’nda iki ortak hisselerini satıyor

Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat, İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA Havalimanları İşletmeleri'ndeki hisselerini satma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın ortaklarından Limak ve Mapa’nın ortaklıktan çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in bildirdiğine göre, şirketlerin ortaklıktan çekilme kararında corona virüsü pandemisinin havayolu sektörü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle beklenen kârların gecikmesi etkili oldu.

HİSSE SATIŞINDAN SONRA NE OLACAK?

Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat’ın, İGA Havalimanı İşletmeleri’ndeki yüzde 20’lik hisselerini satacağını açıkladı. Satış işlemlerinin sonrasında İGA’da Kalyon İnşaat yüzde 55, Cengiz İnşaat yizde 45 hisseye sahip olacak.

Kaynak ayrıca, satış sonrasında Limak'ın Türkiye'de enerji ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermeyi amaçladığını belirtti. Haberde, işlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayının beklendiği bildirildi. Limak, Kalyon ve Cengiz konu ile ilgili yorum yapmayı reddederken Mapa İnşaat, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

İLK KOLİN ÇIKMIŞTI

Anlaşması 2013’te imzalanan tartışmalı havalimanı 5 ortakla hayata geçirilmiş ve 2018’de açılmıştı. Sonrasında ise Kolin inşaat 2019’da hisselerini satarak ortaklıktan çıkmıştı. Ancak o tarihten bu yana havalimanında işler beklenildiği gibi gitmedi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu hedefler büyük darbe aldı. On yıl sonra yılda 200 milyon yolcuya çıkması planlanan havalimanının şu anda yıllık 90 milyon yolcusu bulunuyor.

KREDİLER ERTELENMİŞTİ

Havalimanı işletmecileri, projenin 25 yıllık işletme ömrü boyunca hükümete yıllık kira bedeli olarak 22,2 milyar avro ödeyecekti.

Ancak hükümet, salgın nedeniyle son iki yıldaki ödemeleri erteledi ve 6,9 milyar dolar kredi yeniden yapılandırarak faiz oranını düşürüldü. Ayrıca kredinin vadesi 2033’e kadar iki yıl uzatıldı.

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