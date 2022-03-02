İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti zirve yaptı

Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 15 bin 360 TL olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında yaşam maliyeti, ortalama 6 bin 120 TL artış gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 3 aylık periyotlar halinde yaptığı İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının aralık-ocak-şubat sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, İstanbul'daki haneleri temsil etmek üzere seçilen bin 600 hanenin temel harcamaları ve bu harcamaları oluşturan maddelere ilişkin veriler toplandı.

10 ana başlıkta toplam 321 maddeden oluşan sepet için fiyat, miktar ve tür verilerinden hareketle; harcama gruplarının ağırlıkları saptandı.

İncelenen 321 maddenin hane tüketiminde yüzde 80,9'una karşılık gelen 176 ürünün bir yıllık fiyat değişimi 3 bin farklı noktada takip edildi.

AYLIK YAŞAM MALİYETİ 15 BİN 360 TL

Bu veriler ışığında Şubat ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 15 bin 360 TL olarak ölçüldü.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, ocak ayında 14 bin 510 TL olarak ölçülmüştü. Yani bir ayda yaşam maliyeti 850 TL artmış oldu.

2021 yılının şubat ayında 9 bin 240 TL olan yaşam maliyeti 6 bin 120 TL artış göstererek bu yıl 15 bin 360 TL'ye çıktı.

Şubat ayı değişim oranlarına göre İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 66.23 olarak gerçekleşti.

DOMATES FİYATI FIRLADI

Seçilen ürünlerin bazılarında son üç ayda meydana gelen maliyet artışı şöyle:

Domates fiyatı aralık ayında yüzde 16, ocak ayında yüzde 31, şubat ayında yüzde 22 arttı.

Ağız ve diş bakım ürünlerinde aralıkta yüzde 5, ocakta yüzde 10, şubatta yüzde 11 artış oldu.

Bulaşık temizlik ve bakım ürünleri; Aralıkta yüzde 36, ocakta yüzde 9, şubatta yüzde 9 yükseldi.

Nohuttaki artış aralıkta yüzde 23, ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 4 oldu.

Patates fiyatı aralıkta yüzde 37, ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 3 arttı.

Bebek bezi aralıkta yüzde 53, ocakta yüzde 9, şubatta yüzde 3 yükseldi.

Et-kıyma fiyatı, aralık ayında yüzde 23, ocak ayında yüzde 3, şubat ayında yüzde 1 arttı.

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