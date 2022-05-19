İthalata verilen parayı üreticiden esirgemeyin

Üretici dövizin yükseldiği dönemlerde 5 TL’nin üzerine kadar çıkan buğday üretim maliyetine dikkat çekerek taban alım fiyatlarında ithalat fiyatlarının baz alınmasını istedi.

Sayime BAŞÇI

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Kuraklık nedeni ile geçen yıl hasatta büyük düşüş yaşanan ve 17.7 milyon tonluk mahsul elde edilen buğdayda, bu yıl özellikle gübre sıkıntısı nedeni ile yine düşüş bekleniyor. Üretici de fiyatta sübvanse istiyor. Ayrıca büyük zamlar gören gübrede sıkıntı yaşayan çiftçinin bunu kullanamaması nedeni ile hasatta 1-2 milyon tonluk bir düşüş beklentisi hakim. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Fiyat yönünden hükümetin ithal ettiği buğdaya verdiği fiyatı bize de vermesini istiyoruz. Nasıl ton başına 6.200-6.300 TL'ye ithal etiği buğdayı değirmenciye 3.600 TL'ye veriyorsa, bizden de aldığı buğdayı kendi inisiyatifi ile sübvanse etmesini isteriz. Ton başına alım fiyatında ithal ediyormuş gibi bizden alsalar yeterli. 6.500 TL ton başına alım fiyatı bekliyoruz” dedi.

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ KALMADI

Çiftçinin tüm girdilerde sıkıntı yaşadığını kaydeden Okay, “Fakir fukaranın ucuz ekmek yemesi lazım. Ancak çiftçinin bunu kaldıracak gücü kalmadı. Kendi kesesinden artık fedakarlık yapacak gücü kalmadı. Gübre pahalı, mazot pahalı, sulama, traktör pahalı. Gözle görünmeyen birbirini tetikleyen ürünlerde fiyat artışı var” diye konuştu.

MALİYET ORTALAMA 4.700 TL

Mehmet Muzaffer Okay, bu sene hasatta beklenen 1-2 milyon tonluk düşüşün hem gübre ile hem de 1-2 ay önce Güneydoğu'da yaşanan kuraklık ile ilgili olduğunu belirtti. “O stresi yaşayan bitkide mutlaka verim değişikliği olur” diyen Okay, maliyetlerin ise dolardaki iniş çıkışlar nedeni ile ton başına 4.700 TL ile 5.100 TL arasında değiştiğini kaydetti. TÜİK verilerine göre ise buğdayda, Türkiye'nin yeterlilik derecesi yıllara göre değişmekle birlikte 2019/20 üretim sezonunda %89 seviyesinde.