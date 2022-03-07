Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 78’i borçlu

Genel Sağlık-İş Sendikası, sendikaya üye 929 kadın sağlık çalışanı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle özel bir araştırma yaptırdı.

Veli TOPRAK

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Pandemi ve ekonomik krizin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkisinin araştırmayla kadın sağlıkçıların yüzde 78'i borçlu çıkarken çalışanlar, elektrik doğalgaz ve gıda harcamalarında kısıntıya gittiklerini belirtti. Gündelik yaşamın devamı için yüzde 78.1'i borçlanmak durumunda kaldıklarını söyleyen çalışanlardan kredi kullananların oranı ise yüzde 84.4 oldu.

GELECEK KAYGISI

Pandemi ile birlikte kamuda sağlık hizmetlerinde çalışanlar açısından güvencesiz çalışma ve gelecek kaygısı yurtdışında çalışma ve istifa etme öne çıkıyor. Sağlık emekçilerinin yüzde 82.3'ünün işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğunu bildirilirken İşyerlerinde şiddete uğrayan, fazla mesaiye kalan, görevleri dışında işlerde çalıştırılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 57'si ise yurtdışında çalışmak istediğini belirtti. Bu gruptakilerin yüzde 15.4'ü yakın zamanda yurtdışında çalışmakla ilgili hazırlığa başladığını söylerken yüzde 20.5'i de görevinden istifa etmeyi düşünüyor.

Psikolojik destek alamıyorlar

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, araştırma sonuçlarını SÖZCÜ'ye değerlendirdi: “Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınların en büyük sorunun geçim sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Her 10 kadın sağlık çalışanından 8'inin gelecek kaygısı bulunmaktadır. Pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'i psikolojik destek almak istemiş ancak yeterli ekonomik güce sahip olmadığı için bunu başaramamıştır. Yarısından fazlası yurtdışında çalışmak istemektedir. Umudu tükenen sağlık çalışanları geleceğini yurt dışında aramaktadır.”