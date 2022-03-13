Kahramandı, ‘hain’ oldu şimdi kahraman yetiştiriyor

FETÖ’nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, TSK’nın en seçkin birliklerinden olan SAT ve SAS komandolarını yetiştirdi.

Emin ÖZGÖNÜL

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FETÖ'nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan ve Kardak'daki Yunan bayrağını indiren SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, TSK'nın en seçkin birliklerinden olan SAT ve SAS komandolarını yetiştirdi. Özel İhtisas Kursunu bitiren askerlerine diploma verdi. Kireçtepe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de katıldığı törende “Onları ateşe soktuk, su verdik, kırılmadılar, yılmadılar, çelik yürekli, çelik bilekli olarak aramıza katıldılar. Biz her zaman atılan okun sivri ucu, vurulan kılıcın keskin yüzüyüz” dedi.

KARDAK'IN SİMGE İSMİ

Kireçtepe, 1996'da Üsteğmen rütbesindeyken Kardak'a dikilen Yunan bayrağını indirmiş ve adaya gideceği Zodiac botun yakıtı olmadığı için o günün parası ile 16 milyon 730 bin lira ödeyerek benzini kendi kredi kartı ile cebinden almıştı. ‘Figen Akat' adlı Türk ticaret gemisi 25 Aralık 1995 günü Bodrum'a 4 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıkları önünde karaya oturmuş, Yunan makamları bölgenin kendi karasularında olduğunu öne sürmüş, Kalimnos Adası Belediye Başkanı ile bir papaz ve Yunan TV ekipleri de Kardak kayalıklarına Yunan bayrağını dikmişti. Yunanistan kayalıklara asker çıkarınca, Türkiye de 30 Ocak 1996 gecesi Deniz Üsteğmenler Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe komutasında 12 SAT komandosunu Kardak'a gönderdi. Ancak Bodrum Gümüşlük'ten hareket edecek olan SAT komandolarının kullanacağı Zodiac botun benzini olmadığı anlaşıldı. Kireçtepe de, bir benzinliğe giderek kendi kredi kartı ile akaryakıt aldı ve Zodiac'ın depoları dolduruldu. Komandolar kayalıklardaki Yunan bayrağını indirip Türk bayrağı dikti. Sorun daha sonra diplomatik temaslarla çözüldü. O günlerde Kardak kayalıklarına çıkan timin başında bulunan Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe yıllar sonra kumpas davalarında tutuklandı. Kireçtepe 5, Türkşen 3,5 yıl Hasdal Cezaevi'nde kaldı, ikisi de beraat etti. Türkşen, Albay rütbesinden emekli oldu. Kireçtepe ise askerlik hayatına İstanbul Beykoz'da SAT Komando Komutanı olarak devam ediyor.

YUNANİSTAN'A KARDAK TOKADI

Tarih 25 Aralık 1995. Bir Türk gemisi Kardak'ta karaya oturdu. Kayalıklar bizimdi, ancak Yunanlılar ‘hayır' bizim diyordu. Kayalığa Yunan bayrağı diktiler. Türkiye savaşa hazırdı. 30 Ocak 1996 gecesi Deniz Üsteğmenler Türkşen ve Ercan Kireçtepe komutasındaki 12 SAT komandosu, zodyaklarla kayalıklara sızdı ve Türk bayrağını dikti.