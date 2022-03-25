Sanayide kapasite kullanım oranında sınırlı artış
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) 2022 Mart’a ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını (KKO) açıkladı.
2022 Mart’ta imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.
Buna göre, imalat sanayi genelinde KKO, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine çıktı.