Kayseri’de toplu ulaşıma zam
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 21 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında toplu taşıma ücret tarifesine zam yapıldığı duyuruldu.
Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:
* Tam bilet: 4.50 TL, indirimli bilet: 2.25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 231 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 110 TL,
* Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 3,75 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.00 TL,
* Aktarmalı Hat Tam: 3,75 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Uzun Hat Tam: 4.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.25 TL.
21 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 21 Şubat'tan itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.