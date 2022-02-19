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Kayseri’de toplu ulaşıma zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 21 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Müslüm EVCİ
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Kayseri’de toplu ulaşıma zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında toplu taşıma ücret tarifesine zam yapıldığı duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

* Tam bilet: 4.50 TL, indirimli bilet: 2.25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 231 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 110 TL,

* Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 3,75 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.00 TL,

* Aktarmalı Hat Tam: 3,75 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Uzun Hat Tam: 4.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.25 TL.

21 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 21 Şubat'tan itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

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