KDV düşse de ucuz yağ kuyrukları devam ediyor

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kentte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından KDV indirimiyle fiyatı 92,5 liraya düşen 5 litrelik yağ ve pirinçten alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları görüntüledi. İktidara tepki gösteren Adem, “Hükümet bu durumdan utansın biraz bence" dedi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiklerini açıklamıştı. KDV indiriminin ardından TMO’da 99 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı da 92,5 liraya düştü.

CHP'Lİ BAŞKAN KUYRUKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARI GÖRÜNTELEDİ

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem Niğde'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından KDV indirimiyle fiyatı 92,5 liraya düşen 5 litrelik yağ ve pirinçten alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları görüntüledi.

“İKTİDAR UTANMALI”

İktidarın vatandaşı ucuz yağ kuyruklarına mahkum ettiğini ifade eden CHP'li Erhan Adem, duruma tepki gösterdi. Erhan Adem şunları söyledi:

“Bugün TMO’nun önündeyiz. Bu vatandaş, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önce hükümet, ‘Sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var' diyordu. İşte geldiğimiz günümüzde vatandaşlar yağ kuyruğunda. Zam geleceğini duyduklarında petrolde mazot, otogaz kuyruğunda. Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz. Memleketin son durumu, vatandaşın son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence.”

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