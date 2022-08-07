Kiralar uçtu, öğrenci barınma krizi yaşıyor

Üniversitelerin gelecek ay açılması ile birlikte öğrencilerin barınma stresi de artıyor. Bu yıl yurt başvurularının 3-4 kat artması beklenirken, devlet yurtlarının yetersizliği ve fahiş kiralar barınma krizine davetiye çıkardı.

Başak KAYA

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Ulaşım ve beslenme masraflarındaki artışın yanına yurt ve kira maliyetleri eklenince üniversite okumanın bedeli de giderek ağırlaşıyor. Tercih stresini atlatıp üniversitelerinin gelecek ay açılmasını bekleyen öğrenciler, rekor kira artışları nedeniyle şimdi de barınma stresi yaşıyor. Üstelik bu yıl yurtlara başvuruların üç dört kat artması bekleniyor. Devlet ve özel yurtların yatak kapasitelerinin ise yetersiz kalacağı belirtiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı 780 yurtta, 745 bin 293 yatak kapasitesi olduğunu, 2021 yılında da önceki yılların iki katı oranında başvuru olduğunu açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, “31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yurtlarımızda barınmak üzere 673 bin 588 öğrenci başvuruda bulundu, yerleştirme işlemleri devam etmektedir” dedi.

YURT SORUNU BÜYÜYECEK

Önerge sahibi Aygun ise, ‘Ekonomik kriz nedeniyle kira fiyatları uçtu. Ankara'da (1+0) kiralık evler bile 2 bin 500 liradan başlıyor. 2022-2023 eğitim döneminde önceki yıllara göre 3-4 katlık artış olacak. Yurt krizi tavan yapacak” diye konuştu.

Özel yurt fiyatları el yakıyor

■ İktidarın barınma krizini önleyecek hiçbir hazırlık içerisine girmediğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Özel yurt fiyatları el yakıyor. Ankara'da, İstanbul'da oda fiyatları 2 bin liranın üzerinde. İktidar ise yurt yapımı için ayrılan hazine arazilerini rant amaçlı kullanıyor. Yeni yurt yapılmıyor. Geçen yıl CHP'li belediyeler tüm imkanlarını, öğrencilere açarak barınma sorununu hafifletti. 2022-2023 döneminde ise barınma sorunu çok daha ağır olacak” diye konuştu.