Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi

Et ve Süt Kurumu kırmızı ete zam yaptı. Buna göre; 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı.

Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

KARKAS KESİM FİYATLARI AYNI KALDI

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını ise sabit tuttu. Kesim fiyatı; yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira olarak devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Numaratörlü kuyruk

İlginizi Çekebilir Et ve sütte kırmızı alarm! Hayvancılık krizi kapıda