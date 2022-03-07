Koltuk değişti hekime ceza yağdı

Yasal mücadeleye ‘görev yerini terk etme suçu’ dediler.

Erdoğan SÜZER

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Açlık sınırında maaş alıp her gün şiddet saldırılarına maruz kalan sağlık çalışanlarının, sorunlarına dikkat çekmek için başlattığı iş bırakma eylemlerinde görevden alma ve ceza rezaleti yaşandı.

SENDİKAL FAALİYET

Ülke genelindeki kamu hastanelerinin yöneticileri, iş bırakma eylemlerine katılan hekim, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanlarına disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağını Sağlık Bakanlığına yazılı olarak sordu. Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu imzasıyla tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen cevap yazısında, sağlık çalışanlarının eylemlerinin sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında olduğu, bu nedenle ceza verilemeyeceği belirtilirken dayanak olarak da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kesin kararı gösterildi.

YASAKÇI MÜDÜR GETİRDİLER

Bu yazının hemen ardından Genel Müdür İslamoğlu ile Disiplin İşlemleri Daire Başkanı Abdulkadir Bektaş apar topar görevden alındı. Genel müdürlüğe, vekaleten Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kaya getirildi. Kaya, koltuğa oturduktan hemen üç gün sonra tam tersi yönde bir yazı göndererek, iş bırakma eylemlerine katılanların disiplin cezasını gerektiren görev yerini terk etme suçu işlediklerini belirterek cezaların önünü açtı. Bu yazıyla sağlıkçılara soruşturmalar açıldı, ihtar puanları ile ücret kesintisi cezaları yağdı.

Ceza kararlarına dava açıldı

– Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, Bakanlık kararlarını kınadıklarını söyleyerek hukuksuz cezaların iptali için davaların açıldığını belirtti. Dr. Uğur, “Devlette baki olan kişiler değil kurumlardır. Sendikal mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık emekçilerimizin haklarının sömürülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.