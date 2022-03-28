Kooperatifler umut oldu

Önemli bölümü tarım alanında faaliyet gösteren kooperatifler ekonomik krizle birlikte başta üreticiler olmak üzere geniş kitlelerin umudu oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye'de son yıllarda ‘yeni nesil' dayanışmacı kooperatifler örgütlenmeye başladı. Tarım dışı alanlarda da faaliyet gösteren bu kooperatifler bir yandan ekonomik katkı sağlarken, diğer yandan bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışıyor. Sosyal girişimlerden derneklere, dayanışma ağlarından, gıda topluluklarına kadar dayanışma temelli birçok örgütün yaşamın bir parçası haline geldiğini anlatan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy'un verdiği bilgiye göre, faaliyetlerini sürdüren 9 bin 247 kooperatifin toplam 1 milyon 399 bin 385 üyesi var.

HAYAT PAHALILIĞI ETKİLİ

Bu kooperatiflerin önemli bölümünün tarım alanında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Özsoy, kooperatiflerin başta üreticiler olmak üzere geniş kitlelerin umudu olduğunu söyledi. Özsoy, ekonomik krizin derinleşmesiyle artan hayat pahalılığının ve azalan gelirlerin yeni nesil kooperatifçiliğin artmasına yol açtığını anlattı.

Geniş kitleler için dayanışma ekonomisi

Prof. Dr. Zeynep Özsoy, son yıllarda farklı alanlarda kurulan kooperatiflere örnek olarak bisikletçilerin kurduğu Bisikoop, tiyatrocuların kurduğu tiyatro kooperatifi, yayıncıların kurduğu Yaykoop gibi yapıları gösterdi. Özsoy, “Mevcut sisteme alternatif olarak, eşitliği, mütekabiliyeti, işbirliğini karşılıklı yardımlaşma ve sürdürülebilirliği önceliklendiren dayanışma ekonomileri, başta üreticiler olmak üzere geniş kitleler için umut vadediyor” ifadelerini kullandı.