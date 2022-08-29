Kriz kiralık cep pazarını büyütüyor

Dünyada yüzde 35 artan elektronik ürünlerin fiyatları Türkiye’de ise kurlardaki artışla 3 katına çıktı. Alım gücü düşen vatandaş cep telefonunu artık kiralamaya başladı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Artan enflasyon ve düşen alım gücüyle özellikle elektronik ürünleri satın almakta zorlanan vatandaş kiralamaya yöneliyor. Gelişen teknolojiye yetişmek isteyenlerin de tercihi haline gelen kiralama sektörü her geçen gün artan ihtiyaçlara yönelik ürün yelpazesini de genişletiyor. Dolar kurunun da etkisiyle katlanan elektronik cihaz fiyatlarına yetişemeyen vatandaş, cep telefonundan bilgisayara, elektrikli ev aletlerinden anne çocuk ürünlerine kadar kiralama yöntemini tercih ediyor.

3 KAT ARTTI

Sektöre ilginin her geçen gün arttığını kaydeden kiralabunu.com kurucu ortağı Sinan Ventura, satın almak yerine kiralamayı tercih edenlerde özellikle pandemiden sonraki 1.5 yıllık süreçte 3 kat artış olduğunu belirtti. Şahısların yanında şirketlerin de elektronik ürünleri kiralamaya yöneldiğini kaydeden Ventura, kiralama yapan kesimin yüzde 60'ının 20-40 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğunu belirtti. “İşçilik maliyeti, hammadde ve nakliye fiyatları ile çip krizi nedeniyle elektronik ürün fiyatlarında dünyada yüzde 30-35'lik bir artış yaşandı. Türkiye'de ise yüksek dolar kuru, fiyatları 2.5-3 katına çıkardı” diyen Ventura, bu nedenle insanların kiralamaya yönelmeye başladığını belirtti. Ventura, kiralanan ürünler arasında cep telefonunun payının yüzde 60 olduğunu belirtirken yüzde 20'sinin tablet ve bilgisayardan, yüzde 20'sinin ise anne-bebek ile ev ve ofis aletlerinden oluştuğunu kaydetti. Ventura, satın alma yerine kiralamayı tercih etmenin, sürdürülebilir ekonomi için de önemli olduğuna dikkat çekti.

Elektronik perakende firmaları da yöneliyor

Kiralabunu.com özelinde her ay yüzde 30-40 büyüme gerçekleştiğini belirten Sinan Ventura, büyük elektronik perakende şirketlerinin de kiralama sektörüne yöneldiğini söyledi. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nin (MOBİSAD) son verilerine göre telefon, bilgisayar ve tablet olmak üzere senede yaklaşık 21 milyon yeni cihazın el değiştirdiğine dikkat çeken Ventura, “Diğer cihazlar da eklenince 300-400 milyar liralık pazardan söz ediyoruz” diyerek bu bağlamda kiralamanın sürdürülebilir ekonomiye sağlayacağı katkıya da dikkat çekti.