Lokantacı esnafı zam hazırlığında

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, "Enflasyonu bir sabitleme dönemine geçmeliyiz. Bu zamlar karşısında lokantalarda da yemek fiyatlarına önümüzdeki günlerde güncelleme tekrarı söz konusu olacaktır" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, zam taraftarı olmadıklarını ancak girdilere yapılan zamlar nedeniyle artık esnafın dayanma gücünün kalmadığını söyledi.

Bilen, “Enflasyonu bir sabitleme dönemine geçmeliyiz. Bu zamlar karşısında lokantalarda da yemek fiyatlarına önümüzdeki günlerde güncelleme tekrarı söz konusu olacaktır” dedi.

‘3 LİRA DAHİ BİZİ TATMİN ETMİYOR’

Son zamla birlikte simdin 2.5 liradan 3 liraya artırılmasını değerlendiren Bilen, bu zammın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

“Biliyorsunuz simit geçen hafta ticaret odasının toplantısından sonra bizim esnaf odalarının da onayıyla 3 lira oldu” diyen Bilen, “Bu Türkiye genelinde ortalama bir fiyat. Çünkü metropol illerde yaklaşık 6 aydır simidin fiyatı 3.5 lira. Diğer illerde simidin fiyatı 6 ay önce 3 liraydı. Diğer iller zam kararını daha önce almalarına rağmen biz bu karar yeni alındı. Türkiye genelinde Eskişehir olarak bizim fiyatlarımız geriden gidiyor. Dolayısıyla bu kaçınılmaz” diye konuştu.

Bilen, “Çünkü gelen zamlar karşısında esnafımızın dayanma gücü kalmadı. Dolayısıyla susam fiyatları, pekmez fiyatları, un fiyatları biliyorsunuz üç misli arttı. Simidin 3 lira olması dahi bizi tatmin etmiyor. Ama esnafın ayakta kalabilmesi için elektrik, doğalgaz fiyatları önünde fiyat güncellemesi kaçınılmaz oldu” dedi.

‘BİR ÇARE, BİR ÖNLEM ALINMALI’

Zamdan yana olmadıklarını aktaran Bilen, “Halkın alım gücü olmadıktan sonra, bizlerde satamadıktan sonra zam yapmanın bir anlamı yok zaten. Yani biz zam yapmaktan mutlu değiliz. Dolayısıyla buna bir çare, bir önlem alınmalı” dedi.

Bilen, “Elektrik, doğalgaz, petrol fiyatlarının önüne geçilmeli. Artık bir dur denilmeli. Enflasyonu bir sabitleme dönemine geçmeliyiz. Bundan hiç kimse mutlu değil. Aldığımız maaşlar eridi. Zam yapmak çare değil ama illa da yapılacaksa bu zamlar karşısında simide de lokantalarda da yemek fiyatlarına önümüzdeki günlerde güncelleme tekrarı söz konusu olacaktır” diye konuştu.

‘SİMİTLE EKMEK KIYASLANMAMALI’

Eskişehir'de simit fiyatlarının ekmek fiyatlarını geçmesini de değerlendiren Bilen, simit fiyatı ile ekmek fiyatının yıllardır kıyaslandığını söyledi. Kıyaslamanın ise doğru olmadığını ifade eden Bilen şöyle devam etti:

“Simitle ekmek öteden beri hep kıyaslanıyor. Ekmek temel tüketim maddesi yani olmazsa olmaz. Simit lüks tüketim maddesi biliyorsunuz. Böyle bir kıyaslama olmamalı. Çünkü simidin işlemi farklı. Tek tek yapılıyor, el emeği var. Ekmekle simit kıyaslanmamalı. Öteden beri böyle bir kıyaslama var, bu yanlış bence. Elektriğe, doğalgaza o kadar zam geldi ki ekmeğe de zam olacaktır. Bazı şeyleri devlet karşılamalı. Sosyal devlet gereksinimlerini yapmalı.

Halkın tüketim maddelerinden KDV oranlarını düşürmeli. Bizler yüzde 1 ile et alıyoruz. Yüzde 8 ile bunun çıkışını yapıyoruz. Aradaki bu yüzde 7-8 KDV'yi kime yüklüyoruz. Ya işveren ya da vatandaş kendisi yükleniyor. Dolayısıyla bunların önüne geçilmeli.”

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