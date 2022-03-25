Meksika Devlet Başkanı faiz kararını merkez bankasından önce açıkladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika Merkez Bankası'nın resmi duyurusundan saatler önce faiz kararını açıkladı. Lopez Obrador tartışmalı duyurusunun ardından merkez bankası üyelerinden özür diledi.

Sozcu.com.tr

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Meksika Merkez Bankası (Banxico) dün oybirliği ile faiz oranını yüzde 6,0’dan yüzde 6,5’e yükseltti. Bankanın faiz kararını açıklamasından önce Meksika Devlet Başkanı Obrador, dün düzenlediği günlük basın toplantısında, Meksika Merkez Bankası’nın 50 baz puan faiz artışı yapacağını söyledi.

Obrador'un yaptığı açıklama basında Meksika Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin tartışmalara neden oldu.

Başkanın Perşembe sabahı düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama, ekonomistlerin Banxico’nun özerkliğini ihlal ettiğine dair eleştirilerini beraberinde getirdi. Sonrasında tartışmalarla ilgili konuşan Lopez Obrador, yaptığı şeyin bir hata olduğunu söyledi. Lopez Obrador faiz artışına ilişkin bilgiyi bir gece önce aldığını belirtti.

FİNANS ÇEVRELERİNE SÖZ VERDİ

Dün başka bir konferasta bankacılara ve yatırımcılara seslenen Lopez Obrador, “Size, Banxico’nun özerkliğine saygı gösterme taahhüdümü yineliyorum. Kararın zaten kamuya açıklandığını sanıyordum” dedi.

Konuşma sırasında Lopez Obrador, düzenlemeleri artırmama veya Meksika’nın finans sektörünü kısıtlayabilecek herhangi bir yeni yasa yapmama sözü de verdi. Başkanın konuşması bankacılardan alkış aldı.

Banxico’nun bağımsızlığı, 1994’teki Tekila krizinin ardından uygulamaya konulan ve o günden bu güne sürdürülen bir ilke olarak görülse de zaman zaman tartışma konusu olabiliyor.

ENFLASYON VURGUSU

Öte yandan politika faizini yükselten Banxico mart toplantısında yayımladığı karar metninde, enflasyon ve enflasyon beklentilerini sabitlemek ve finansal istikrarı korumak için gerekli her türlü düzenlemeyi yapma taahhüdünü yineledi.

Diğer taraftan, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğinin altını çizen banka üyeleri, manşet ve çekirdek enflasyon tahminlerini yükselttiklerini açıkladı.

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