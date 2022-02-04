Merkez’den 63 milyarlık hayat öpücüğü

Merkez Bankası kâr, ihtiyat akçesi ve Kurumlar Vergisi olarak Hazineve Maliye Bakanlığı'na 63 milyar TL’ye yakın kaynak aktaracak.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası, 60 milyar lira olarak açıkladığı 2021 yılı karından 45 milyar liralık kâr payı avansı ile 4.3 milyar liralık ihtiyat akçesini hissedarlara dağıtma kararı aldı.

Kurumlar Vergisi de dahil edildiğinde Merkez Bankası'nın ekonomiye aktaracağı kaynak 63 milyar liraya yaklaşacak.

Bu kaynağın tamamına yakını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidecek.

49.3 MİLYAR HESAPLANDI

Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu'nu yaparak kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararlarını onayladı.

Merkez'den yapılan açıklamada, 45 milyar TL kâr payı avans tutarı ile 4.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.

VERGİ NİSANDA ÖDENECEK

Merkez Bankası'nın en büyük hissedarı Hazine olduğu için kaynakların tamamına yakını Hazine'ye akacak. 45 milyar liralık kâr payı avansının tamamına yakını ile 4.3 milyar liralık ihtiyat akçesinin tamamı Hazine'ye gönderilecek.

Ayrıca 2021 yılı kârı üzerinden yaklaşık 13.3 milyar lira civarında Kurumlar Vergisi de nisan ayında Maliye'ye ödenecek. Böylece bütçe ve Hazine'ye Merkez'in toplam katkısı 63 milyar liraya yaklaşacak.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KAMU BANKALARINA GİDER

Halkbank ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'ndan Hazine'ye gelecek kaynağın büyük bölümünün kamu bankalarının sermaye artışında kullanılacağını ileri sürdü.

Babuşçu, kamu bankalarına aktarılacak kaynağın 40 milyar lirayı bulabileceğini belirtirken, bu yolla Merkez Bankası kaynakları üzerinden ekonominin canlandırılmaya çalışılacağını söyledi.

130 MİLYARLIK MUHASEBE OPERASYONU

30 Aralık günü 70 milyar TL'lik rekor zarara işaret eden Merkez Bankası bilançosu, 31 Aralık'ta bir anda 60 milyar TL'lik kâra geçirilmişti.

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, “Swap işlemlerinin muhasebe yönteminde yapılan bir muhasebe politika değişikliği sonucu yıl sonu işlemleri kapsamında rakam oluşmuştur” demişti.

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