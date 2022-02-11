Migros’tan atılan işçilere yönelik açıklama

Esenyurt'taki deposunda işten atılan işçilere yönelik açıklama yapan Migros, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80'e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağını ifade etti. Şirket, iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğunu duyurdu. İşçiler ise yapılan zammın yüzde 8 ile sınırlı kaldığını, primleri ise düzenli alamadıklarını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Migros’un Esenyurt’taki deposunda taşeron firma US Grup’un yüzde 8’lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçilerin işten atılmasıyla ilgili Migros’tan açıklama geldi.

Şirket, saatlik ücretlerine 4 TL zam talep eden ve primlerin düzenli hale getirilmesini isteyen işçilerin bu taleplerine yönelik “Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı yüzde 80’e denk gelmektedir, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamasında ‘bazı çalışanların yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmelerle tedarik zincirini kesintiye uğrattıklarını’ belirten Migros, işçilerin bu yüzden işten atıldıklarını duyurdu.

İŞÇİLERİ SUÇLADI

Açıklamada, ilgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup’un, çalışanlara prim dahil ortalamada yüzde 54’lük gelir artış yaptığı belirtildi ve şubat ayının ilk haftasında da zamlı gelir ödemelerin hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

“Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır” denilen açıklamada, “Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı yüzde 80’e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir. Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi'nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür.

Migros olarak elbette herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”

‘PRİMLERİ DÜZENLİ ALAMIYORUZ’

İşten atılan ve eylemlerine devam eden işçiler ise, bahsedildiği gibi yüzde 54 oranında bir maaş aldıkları açıklamasını reddediyor.

Yapılan zammın yüzde 8 ile sınırlı kaldığından yakınan işçiler, her ay 1500 TL prim almaları gerekirken, bir gün işe gelmedikleri takdirde tüm ayın priminin yandığını anlatmıştı.

İşçiler, en önemli iş bırakma nedenlerinin de bu primlerin düzenli bir şekilde yatırılması olduğunu söylemişti.

Ancak maaşlarına yapılan maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi 250’yi aşkın emekçinin işine son verilmişti.

İşçiler, taleplerine işten çıkarılanların geri alınmasını da ekleyerek eylemlerine devam ederken, taşeron firma Us Grup da yaptığı yazılı açıklamada, zammın primlerle birlikte yüzde 54’ü bulduğunu vurgulamıştı.

Migros’tan bugün yapılan açıklamada ise, taşeron firma Us Grup’un benzeri bir açıklama yapılmış oldu.

Öte yandan, sosyal medyada işçilere destek olmak amacıyla Migros’u boykot edeceğini ifade eden vatandaşların sayısı artıyor.

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