Milli Saraylar lojmanlarına konut yapacak

293 konutlu projeyi AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi yapıyor. İstanbul Beşiktaş’ta TBMM Milli Saraylar’a ait lojmanların bulunduğu değerli arazide 10 bloktan oluşan lüks konutlar inşa edilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Beşiktaş'ta TBMM Milli Saraylar'a ait lojmanların bulunduğu araziye, 293 konuttan oluşan Referans Beşiktaş projesi inşa edilecek. 10 bloktan oluşan projede binaların yüksekliği 4-7 kat arasında değişecek ve arazide 79 bin metrekare inşaat yapılacak. İnşaatı AKP Milletvekili Vahit Kiler'e ait olan Kiler GYO ve Biskon Yapı iş ortaklığı yapıyor.

Beşiktaş Abbasağa'da bulunan TBMM Milli Saraylar'a ait 173 lojmanın bulunduğu 17 bin 665 metrekarelik arazi, 2021 yılında TOKİ tarafından “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştı. En yüksek teklifi Kiler GYO vermişti. Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 1 milyar 450 milyon TL, idare payı geliri 203 milyon TL teklif edilmişti. Sözleşmenin imzalanmasının ardından AKP Milletvekili Vahit Kiler'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Kiler GYO ve Biskon Yapı A.Ş. iş ortaklığı “Referans Beşiktaş” adını verdiği proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu.

AÇIK HAVUZ OLACAK

ÇED süreci başlayan projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre projenin bedeli 464 milyon 649 bin 108 TL olarak hesaplandı. Toplam 17 bin 665 metrekare üzerinde 293 konut kapasiteli projede 79 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklikleri 4 ve 7 kat arasında değişen 10 adet blok inşa edilecek. Proje kapsamında 200 metrekarelik açık yüzme havuzu, 364 metrekarelik süs havuzu yapılacak. Projede toplam 427 araçlık kapalı otopark alanı da yer alacak.

2025 yılında tamamlanması planlanıyor

– Tapuda “Bostan ve İki Ahır” niteliğinde olan parselin mülkiyeti TOKİ'ye ait. İmar planlarında “konut” alanı fonksiyonuna sahip. Boş durumdaki arazide ekim ayında hafriyat çalışmalarının başlaması, Haziran 2023'te bitirilmesi planlanıyor. Sahadan 57 bin 922 ton hafriyat çıkacağı hesaplandı. Projenin iskâna açılış tarihi ise Ağustos 2025 olarak planlandı.

AKP döneminde işleri büyüdü

– AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, daha önce de 3 dönem AKP'den milletvekili seçilmişti. 1983 yılında ailesiyle gıda perakendeciliği işine giren Kiler, AKP döneminde işlerini büyüttü. Holdingleşen Kiler Ailesi, inşaattan tekstile, enerjiden sanayiye kadar pek çok alanda faaliyet yürütüyor. Vahit Kiler, halen Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak şirkette görev yapıyor.

Avrupa'nın en yüksek rezidansı

Son yıllarda dikkat çeken bazı projelerde Kiler GYO imzası var. Avrupa'nın en yüksek rezidans binası İstanbul Sapphire, bir Kiler GYO projesi. Binanın yüksekliği 262.5 metre. Yine İstanbul Kartal'da İller Bankası'na ait 13 bin metrekarelik arazi de bu şirkete satıldı ve arazide “Referans Kartal Tower Projesi” yükseliyor.