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Motorinde bir indirim daha

Dün gece 2,5 lira indirim gelen motorine bugün bir indirim daha geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:25 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Motorinde bir indirim daha

Üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk indirim olacak.

Motorinde dün gece de 2,5 liralık indirim olmuştu. Böylece iki günde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş oldu.

Benzinde ise bu gece de değişim olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,62 TL’ye, Ankara’da 26,73 TL’ye, İzmir’de 26,75 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 27,30 TL, Ankara’da ve İzmir’de 27,42 TL seviyesinden satılıyor.

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