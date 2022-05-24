Mutfak enflasyonu yüzde 160’a dayandı

Temel gıda fiyatlarında mayıs ayında da yüzde 9.2 oranında artış oldu. İlk beş aylık dönemde yüzde 65.5 olan gıda fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 159.6’ya kadar yükseldi.

Başak KAYA

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Gıda fiyatlarındaki rekor artışlar hız kesmezken, vatandaş her ay gıda enflasyonun altında biraz daha eziliyor. Temel gıda fiyatlarında mayıs ayında yüzde 9.2 oranında artış oldu. İlk beş aylık dönemde yüzde 65.5 olan gıda fiyatlarındaki artış ise yıllık yüzde 159.6'ya kadar yükseldi.

Birleşik Kamu-İş, marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyat endeksinin Mayıs 2022 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ocak-mayıs döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 51.5 oranında arttı, et ve balık fiyatları yüzde 58.3, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24.9, yağ fiyatları yüzde 26.6 oranında, meyve fiyatları yüzde 165.5, sebze fiyatları yüzde 115.8, bakliyat fiyatları yüzde 20.8, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 64.5 oranında arttı.

SEBZE EL YAKIYOR

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Mayıs 2021'e göre) yüzde 159.6 oranında artış gözlendi. Vatandaşlar mayıs 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 259.6 lira ödemek zorunda kaldı. Bu yıl mayısta geçen yılın mayıs ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 139.4, et-balık fiyatlarında yüzde 115.6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 93.8 oranında artış oldu.

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 101.9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 243, sebze fiyatları ise yüzde 422.4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 101.9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 114.7 oranında zamlandı.