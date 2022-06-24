Otobüs biletlerinde kredi kartına taksitli satış dönemi: Gidiş var, dönüş yok

Otobüs bileti tutarları vatandaşın ulaşamayacağı seviyelere çıkınca, son 10 gündür kredi kartına 2 taksitle bilet satılmaya başlandı. Ancak önceden 6 ay sonrasına satış yapan firmalar, şimdi 'akaryakıta yeni bir zam gelir de zarar ederiz' korkusuyla bir hafta sonraya bile bilet satmıyor.

Gamze BAL

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Son bir yılda akaryakıt fiyatlarının dörde katlanması, otobüsle seyahatlerde önceki yıllarda görülmemiş iki yeni duruma yol açtı.

Bunların ilki, bayram tatili için gidiş bileti bulabilen vatandaşın, dönüş bileti bulamaması…

Firmalar, akaryakıta yeni bir zam gelir korkusuyla zarar etmemek için dönüş biletlerini satmamaya başladı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Gidişler açık, dönüşler kapalı. Gidişlerin de hepsi açık değil. Firmalar önünü göremedikleri için dönüş biletlerinin satışını açmadılar” dedi.

‘İLK DEFA YAŞANIYOR’

“Geçen yıllarda böyle bir durum yoktu. 3 aylık, 6 aylık biletler satılırdı” diyen Özcan, bir diğer yeni uygulamanın da son 10 gündür bazı otobüs firmalarının kredi kartına 2 ay taksitle bilet satmaya başlaması olduğunu anlattı.

Özcan, “Bir firma mesela, bankayla anlaşmış. O firmadan bilet alınca tutarın yarısını bu ay, yarısını diğer ay ödüyor vatandaş. Tek çekim değil yani. Bu ilk defa yaşanıyor. Bakalım daha neler göreceğiz” diye konuştu.

GÜNLÜK SEFER SAYISI 2 BİN 200’DEN 1.350’YE DÜŞTÜ

Geçen yıl bu dönemde 7 lira olan benzin, bu yılın aynı dönemi 30 liraya çıkınca otobüs biletleri de uçak biletleriyle yarışır hale gelmişti.

Bir otobüs biletinin artık 300 liradan başlayıp 700 TL’yi aşar hale geldiğini, bu fiyatlara yolcu bulamadıklarını söyleyen Özcan, sefer sayılarındaki ciddi düşüşü şöyle anlattı:

“Okullar 17 Haziran’da kapandı. Normalde okulların tatil olduğu gün İstanbul Otogar’ından 2 bin-2 bin 200 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sene 1350 otobüs çıkabildi. Günlük en az 650 sefer eksiğimiz var.

Bayramda ise İstanbul Otogar’ından günlük 2 bin 600-2 bin 800 aralığında sefer düzenlenirken bu yıl bu sayının 1800’ü bulamayacağını düşünüyoruz.”

‘İNSANLAR MEMKELETİNE EL ÖPMEYE GİDEMİYOR’

Kendi araçlarıyla seyahat eden vatandaşların akaryakıt, köprü, otoyol ve bakım masraflarından kaçınmak amacıyla otobüs seyahatlerine yöneldiğini, yalnızca bu durumun satışlarda bir nebze hareketlilik sağladığını kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

“Genele bakıldığında ise yolcu sayılarımızda ciddi düşüşler var. Dört kişilik bir aile kişi başı 500 TL’den bilet alıp da memleketine gitse sadece 4 bin TL biletler tutuyor. Yolda ve gittikleri yerlerde yapacakları harcamalar da var. İnsanlar bayramda memleketine el öpmeye de gidemez hale geldi.”

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