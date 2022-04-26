Oyun sektörü 2021’de 1,2 milyar dolar hasılat yaptı

Türkiye’de oyun hasılatı 2021'de 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Mobil oyun hasılatı toplam hasılatın yarısını oluşturdu. Oyuncuların yüzde 46'sının, mobil oyunlara haftalık 10 saatten fazla zaman ayırdıkları belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu’na göre, Türkiye’de toplam oyuncu sayısı 2021’de 36 milyondan 41 milyona çıktı. Toplam oyuncu hasılatı ise 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

Mobil oyun hasılatı 2021’de toplam hasılatın yarısını oluşturdu. Mobil oyun hasılatı 2021 yılında 620 milyonu görürken geçtiğimiz yıl 450 milyon dolar düzeyindeydi.

Dünya oyun sektörüne bakıldığında ise Türkiye'nin gelir bakımından sıralaması değişmedi. Buna göre Türkiye, sıralamada mobilde ve toplamda 18'inci sırada yer almaya devam etti.

EN FAZLA OYNAYANLAR 21-35 YAŞ ARALIĞINDA

Türkiye girişim ekosistemi 2021’de toplam 1,1 milyar dolar yatırım alırken bunun 266 milyon dolarlık hacmi oyun sektörüne ait.

Yetişkinlerin yüzde 78’i mobil oyunu tercih ederken, oyuncu sayısı 36 milyondan 41 milyona çıktı. En fazla oyun oynayanlar ise 21-35 yaş aralığında.

Türkiye’deki mobil oyuncuların demografik özellikleri ve davranış alışkanlıklarına bakıldığında; yetişkinlerin yüzde 78'i mobil oyun oynuyor.

Mobil oyuncuların yüzde 52’si erkek, yüzde 48’i kadınlardan oluştu.

Mobil oyuncuların yaş aralığının yüzdesel dağılımına bakıldığında da yüzde 28'i 10-20 yaş aralığında, yüzde 44'ü 21-35 yaş aralığında, yüzde 29'u da 36-50 yaş aralığında oldu.

YÜZDE 46’SI 10 SAATTEN FAZLA OYNUYOR

Oyuncuların haftalık olarak mobil oyuna ayırdıkları saatlere bakıldığında; 10 saatten fazla oynayanların oranı yüzde 46, 9-10 saat oynayanların oranı yüzde 10, 7-8 saat oynayanların oranı yüzde 9, 5-6 saat oynayanların oranı yüzde 13, 3-4 saat oynayanların oranı yüzde 10, 1-2 saat oynayanların ise oranı yüzde 12 oldu.

Tüm iş hayatını ve çalışma şekillerinin değişmesine neden olan pandemi ile uzaktan çalışmanın bazı dezavantajlarından dolayı, özellikle AAA denilen üst kalite PC ve konsol oyunlarının yapım süreçleri uzadı.

NFT, METAVERSE GİBİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

2021’de oyun sektörüne yön veren ana etmen mobil oldu ve toplam global gelirlerin 90 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi.

Durdurmanın neredeyse imkansız olduğu, inanılmaz bir hızla büyüyen mobil oyun sektörünün önümüzdeki yıllarda da en hızlı büyüyen segment olacağı öngörüldü.

2021 yılında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem Türkiye'de hem de globalde oyun sektörüne yatırımlar devam etti. Kripto dünyasının sektörümüze yayılma hızı da arttı.

NFT kavramı sektördeki gelişmeler ve Metaverse ile birlikte tüm gözler yine oyun sektörüne çevrildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Beyaz eşyada 750 milyon dolarlık ihracat kaybı endişesi

İlginizi Çekebilir Bayram öncesi oda fiyatlarında dudak uçuklatan artış

İlginizi Çekebilir İflas eden Sri Lanka'dan Çin hamlesi