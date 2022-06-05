Pancar kantarına konut, emekli kampına otel

Denizli’de şeker fabrikalarına ait pancar kantarının bulunduğu kupon arsa konut imarına dönüştürüldü. Emeklinin kampını da özelleştirip pahalı otel yapacaklar. Her iki imardeğişikliği onayı da Cumhurbaşkanlığı kararıyla alındı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye şeker yokluğundan yurt dışından şeker ithal eden ülke durumuna düşürülürken hükümet Türkiye Şeker Fabrikaları'nın Denizli Acıpayam'daki pancar kantar alanını yıkıp yerine konut, otel, otogar yapmak için ranta açtı. Denizli'deki kantar alanı aynı zamanda çiftçinin ürettiği pancarın toplandığı yer olarak da kullanılıyor.

RANT UĞURUNA YIKILIYOR

Hükümet ayrıca Emekli Sandığı'na ait Kuşadası'ndaki denize sıfır kamu kampına da otel ve tesis yapılması yönünde karar aldı. Her iki imar değişikliği onayı da Cumhurbaşkanlığı kararıyla alındı. Geçmişte Emekli Sandığı kampı olarak emeklilerle, memur ve işçilerin 4-5 yılda bir kurayla ve sırayla tatil yaptığı Kuşadası'ndaki 51 dönümlük denize sıfır kamp da rant uğruna yıkılıyor.

ZENGİNE OTEL OLACAK

Emekli Sandığı'nın kampında otellere gitme imkanı olmayan dar gelirli emeklilerle, SGK personeli kısıtlı imkanlarla 4-5 yılda bir sıra gelirse 10-12 gün tatil yapıyordu. Emekli Sandığı'nın SGK çatısı altına alınmasıyla birlikte SGK'nın malı haline gelen kamp alanında her biri tek kattan oluşan 21 adet konut ile sosyal alanlar ve yemekhane bulunuyor. İhaleyle özel şirketlere satılacak denize sıfır tesislerde artık sadece varlıklı aileler tatil yapabilecek.

Özelleştirme yoluyla satılacak

Kuşadası’ndaki denize sıfır kamu kampının imar değişikliği Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı. Kamp alanı içerisinde otellerin dükkanların ve günübirlik tesislerin olacağı alan özelleştirme yoluyla satılacak.

Şekeri ithal et kantarı ranta aç

Hükümetin yanlış politikaları ile 4 kata çıkan şeker fiyatlarını dizginlemek ve şeker açığını kapatmak için ithalat yoluna başvurması ciddi eleştirilere neden olurken bu sefer de kantar arazisinin ranta açılması şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanı kararıyla daha önce özelleştirme kapsamına alınan Türk Şeker'e ait Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan mahallesindeki toplam 20 dönümlük pancar kantarı arazisi ve tarla için şimdi de imar değişikliği kararı alındı. Yol kenarında bulunan birbirine birleşik iki parselin imarı değiştirilerek bir bölümü ticaret, turizm ve konut alanı olarak satılacak, bir bölümüne de şehirlerarası otobüs terminali yapılacak.