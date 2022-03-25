Pandemide 1.4 milyon kişi işini kaybetti

Gerçek işsizlik verileri, resmi dar tanımlı oranları ikiye katlarken, son iki yılda 1.4 milyon kişi geniş tanımlı işsiz kategorisine eklendi. Gençler ve kadınlar ise istihdamdan en çok etkilenenler oldu.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi ve ekonomik kriz kıskacındaki istihdam piyasası son 2 yılda önemli bir dönüşüm geçirirken, tam zamanlı çalışan sayısındaki erime, gerçek işsizlik rakamları ile TÜİK verileri arasındaki makası da katladı. Türkiye İstatistik Kurumu 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısını 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalışla 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklamıştı. TÜİK'e göre işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısına bakıldığında ise özellikle pandemi öncesine göre son iki yılda önemli bir çıkış yaşadı. 2019'da 7 milyon 222 bin ve 2020'de 8 milyon 670 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2021'de 8 milyon 777 bin olarak hesaplanırken, geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 107 bin, pandemi öncesi dönem olan 2019'a göre ise 1 milyon 448 bin artış gösterdi. Oranlarda ise 2021 yılında yüzde 12'lik dar tanımlı işsizlik oranına karşılık geniş tanımlı işsizlik yüzde 24.4'e ulaştı.

KADINLARIN %16.7'Sİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ar-Ge bölümü tarafından hazırlanan rapora göre geniş tanımlı işsizlik 8.8 milyona ulaşırken, çalışma çağındaki 63.7 milyon yurttaşın sadece 19.7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Burada tam zamanlı ve kayıtlı istihdamı öne çıkaran hesaplamaya göre işsizliğin en büyük darbesi kadınlara ve gençlere oldu. Her 100 kadından sadece 16.7'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alırken, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 43.

OTEL VE RESTORANLARDA İSTİHDAM BEKLENTİSİ ERİYOR

– Bu yılın ikinci yarısı için istihdam beklentisine bakıldığında, her 10 işverenden 4'ü istihdamda artış, 4 işverenden biri ise düşüş bekliyor. ManpowerGroup tarafından gerçekleştirilen ve 1.030 Türk işverenin katıldığı İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, katılımcıların yüzde 43'ü işe alım beklentilerinin arttığını, yüzde 24'ü ise düşüş olduğunu belirtti. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki işverenler, en iyi istihdam performansı bekleyen işverenler olurken, işe alım planlarının 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla 14 puan iyileşmesini bekliyor. Restoran ve otel sektöründeki şirketler ise 2022'nin ikinci çeyreğinde en düşük istihdam performansı bekleyen işverenler olurken, bu sektörde istihdamın 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana 12 puan azalması bekleniyor.

Genç kadınlarda işsizlik oranı %54

Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 54'e ulaşmış durumda. Çalışma çağındaki 32 milyon kadının ise sadece 5.3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda yer alırken, kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 9.9 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise 16.9 puan yüksek seyrediyor.