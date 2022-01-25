Piyasalar türbülansta: Sert kayıplar sürüyor

Küresel piyasalar, Ukrayna gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırmayı hızlandıracağı yönündeki beklentiler nedeniyle geriledi. Asya ve Avrupa borsalarında gerileme devam ederken ABD borsaları dalgalı seyretti. Borsa İstanbul'da dün akşam saatlerinde devre kesiciler çalıştı. Kripto varlıklarda ise olumsuz seyir sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde borsalar ve kripto varlıklar Fed baskısı altında geri çekilirken Rusya ve batılı güçler arsında yaşanan Ukrayna gerilimi de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oldu.

Fed’in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda mart ayında faiz artıracağına ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor. Ayrıca NATO, dün Rusya’nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa’ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıkladı.

Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalardaki risk iştahı oldukça geriledi. Risk iştahının gerilemesi ise en riskli yatırımlar olan borsalar ve kripto paraları vurdu.

Asya ve Avrupa borsalarında sert kayıplar yaşanırken ABD borsalarında düşük fiyatlardan yapılan alımlar nedeniyle büyük oynaklık yaşandı.

ABD BORSALARI DALGALI

ABD’de dün borsalar ekim 2020’den bu yana en oynak günü yaşadı. Seansın erken saatlerinde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların düşük hisselerden yararlanarak alım yapması sonrası seanslar yükselişle tamamlandı. Nasdaq Bileşik Endeksi günün erken saatlerinde yüzde 4,9’luk kayıp yaşadı. Sonrasında ise toparlanarak günü yüzde 0,6 kazançla kapattı.

Ancak bu kazanım düşük fiyatlardan yapılan alımlarla sınırlı. Pek çok hisse bir kaç ay önce görülen zirve seviyelerinden oldukça geride. Moderna, Twitter, Netflix dahil olmak üzere en iyi 500 hissenin listelendiği S&P 500’deki 137 hisse senedi en yüksek seviyelerden yüzde 20 daha geride. S&P 500 endeksi de geçen hafta, pandemi başlangıcı olan Mart 2020’den bu yana gördüğü en büyük kaybını yaşadı.

AVRUPA BORSALARINDA KAYIP BÜYÜYOR

ABD borsalarının yanında Avrupa borsaları da sert kayıplar yaşadı. Avrupa çapında 17 ülkede işlem gören hisselerin listelendiği Stoxx Europe 600 bölgesel hisse endeksi dün yüzde 3,8 düşüşle ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Teknoloji alt endeksi ise yüzde 5,8 düştü. Avrupa borsalarında ekim 2020’den bu yana görülen en sert günlük düşüş yaşanırken ocak ayında toplam kayıp 13’ün üzerine çıktı.

BORSA İSTANBUL DEVRE KESTİ

Borsalardaki genel kayıp Borsa İstanbul’a da yansıdı. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde dün değer kaybı yüzde 5'e ulaştı ve devre kesiciler çalıştı. Borsa böylece günü 1910 puandan kapatmış oldu.

Borsa İstanbul’daki gerilemede küresel risklerin yanı sıra yurt genelinde sanayi bölgelerinde yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintileri de etkili oldu. Kesintilerin etkisiyle sanayi sektörü hisseleri düşüşe öncülük etti.

ASYA PİYASALARI GERİLİYOR

Asya borsaları da yatırımcıların Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe dair endişeler nedeniyle ve başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdığı bir ortamda Fed’e odaklanmasıyla geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,2 düşüşle bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 2 kayıpla Ağustos’tan bu yana kaydettiği en düşük seviyeye indi.

KRİPTO PARA PİYASASI TÜRBÜLANSTAN ÇIKAMADI

Yaşanan gelişmeler kripto para piyasasını da sert etkiledi. Dün lider kripto para Bitcoin 33 bin dolar seviyelerine gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyelerinden işlem görürken düşük fiyattan yapılan alımların hızlanması ve Nasdaq’da akşam saatlerinde görülen pozitif seyir nedeniyle hafif toparlanarak 36 bin seviyelerine geldi.

Bitcoin’den sonra en büyük kripto para olan Ethereum ise dalgalı seyir izledi. Ethereum sabah saatlerinde 2 bin 360 dolar civarında işlem gördü.

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