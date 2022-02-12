Piyasalarda savaşın provası: Hisseler eridi, petrol ve altın fırladı

Dün akşam piyasalarda, olası bir Ukrayna savaşının provası vardı. ABD yönetiminden gelen açıklamalar ve Batı basınında çıkan "Rusya Ukrayna'yı işgal edecek" haberleriyle altın ve petrol fırlarken, borsalarda satışlar geldi.

Sozcu.com.tr

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11 Şubat Cuma günü günü yatırımcılar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda piyasalarda yaşanabilecek şokun provasını yaptı.

Ons altının fiyatı 1820 dolardan 1865 dolara fırlarken, Brent petrolün varil fiyatı da 91 dolardan 96 dolara fırladı ve 2014 yılı sonrasındaki zirvesini yeniledi.

Savaşın başlaması durumunda petrolün 100 doları aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD yönetiminden peş peşe gelen ‘Rusya her an Ukrayna'yı işgale başlayabilir' iddialarına, Batı basınında çıkan ‘işgal gelecek hafta başlayacak' haberleri üzerine piyasalar hareketlendi.

Ukrayna haberleri ve açıklamaları Avrupa ve Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu saatlerde gelirken, ilk etkiler ABD borsalarında görüldü.

HİSSELER ERİDİ

ABD'de enflasyonun yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimini öne çekip hızlandıracağına dair artan beklentilerle zaten baskı altında olan S&P 500 endeksinde, Ukrayna haberlerinin de etkisiyle dün yüzde 1,9'luk düşüş yaşandı. Endekste yıl başından bu yana kaydedilen düşüş yüzde 7'yi aştı.

İki gün önce enflasyon verisi ve parasal sıkılaşma kaygılarıyla yüzde 2,1 düşen ABD'de Nasdaq Borsası'nda Nasdaq Bileşik Endeksi'nde de dün yüzde 2,8'lik düşüş kaydedildi. Bu endekste yıl başından bu yana toplam düşüş yüzde 12,9'a ulaştı.

ABD enflasyon verisiyle birlikte yüzde 2,05'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yatırımcıların güvenli limanlara yönelişiyle birlikte yüzde 1,92'ye kadar geriledi.

SİLAH ŞİRKETLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan, ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü. Dün silah şirketlerinden Northrop Grumman hisseleri yüzde 4,5, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 3,7, ve Lockheed Martin hisseleri yüzde 2,8 oranında değer kazandı.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Edward Jones şirketinin kıdemli yatırım stratejisti Mona Mahajan, “Rusya-Ukrayna geriliminin artmasından kaynaklanan belirsizliğin, yakın dönemde piyasa oynaklığını yüksek seviyelerde tutması muhtemel. Tansiyonun zamanla yumuşamasını bekliyoruz ancak ABD doları ve ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli limanlara kaçışla birlikte enerji ve petrol fiyatlarında baskının devam ettiğini görebiliriz” dedi.

ENFLASYON VE FED KAYGILARINA UKRAYNA EKLENDİ

ABD'de enflasyon artışı ve ihtimali artan hızlı parasal sıkılaşmanın büyümeyi yavaşlatması beklenirken, bir de buna jeopolitik gerilimlerin etkilemesi, piyasalardaki baskıyı artırdı.

Fed'in para musluklarını kısmasının iktisadi faaliyette yavaşlama riski yaratacağına işaret eden Pimco portföy yöneticisi Geraldine Sundstrom, jeopolitik belirsizlikler ve parasal sıkılaşma nedeniyle hisse senedi piyasalarında oynaklığın devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

‘BÖYLESİ BİR BELİRSİZLİK EN SON 90’LARDA OLDU’

İşlemcilerin ve piyasa katılımcılarının birçoğunun böylesi bir ortamla daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirten Sundstrom, para politikasıyla ilgili böylesi bir belirsizliğin en son 1990'lı yıllarda olduğunu dile getirdi.

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