Renault, Shell ve Nestle Rusya’daki operasyonları durdurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'daki faaliyetlerini durdurmalarını talep ettiği Renault, Shell ve Nestle'den açıklama geldi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, tweet atarak Renault Grup’un Rusya’dan çekilmediğine dikkat çekmiş ve kamuoyunu boykota çağırmıştı.

Renault Grup, aynı gün yanıt vererek “Rusya’daki endüstriyel faaliyetlerimiz bugün itibarıyla durdurulmuştur” açıklamasında bulundu.

Kuleba’nın daha önce çağrı yaptığı yiyecek ve içecek üreticisi Nestle de dün açıklama yaptı ve bebek maması gibi temel gıda dışındaki tüm üretimlerin durdurulduğunu duyurdu.

‘BİR BEDELİ OLMALI’

Kuleba, 23 Mart’ta Twitter hesabından açıklama yaparak “Renault, Rusya’dan çekilmeyi reddediyor. Renault’nun Avrupa’da acımasız bir saldırganlık savaşını desteklemesi kimseyi şaşırtmamalı. Ancak hataların, özellikle tekrarlandığında bir bedeli olmalı. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ve işletmeleri Renault Grubunu boykot etmeye çağırıyorum” demişti.

Renault Grup aynı gün açıklama basın açıklaması yaparak yönetim kurulunun aynı gün toplandığını ve Moskova’daki üretim tesislerindeki faaliyetleri askıya aldığını ifade etti.

Dün açıklama yapan Kuleba ise, Renault’nun Rusya’daki endüstriyel faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

‘BEBEK MAMASI DIŞINDA’

Kuleba, 17 Mart’ta açıklama yaparak Nestle’yi de Rusya’da operasyonlarını durdurmaya çağırmış ve “Nestle, Rusya’daki ticari faaliyetlerini durdurmayı reddederek, Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlık savaşının devam etmesine izin veriyor. Fikrini değiştirmek için çok geç değil, Nestle” demişti.

Nestle de 23 Mart’ta açıklama yaparak Rusya’daki faaliyetlerini kâr elde etmeye değil, bebek maması gibi temel ihtiyaçları sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.

Nestle önceki günkü açıklamasında Ukraynalı mültecilere yüzlerce ton gıda yardımı yaptıklarını ve elde edilen kârları insani yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

‘YATIRIMLAR ASKIYA ALINDI’

“Bu yaklaşım temel gıda hakkının sağlanması ilkesini benimser. Diğer yandan, KitKat ve Nesquik gibi ünlü Nestle markalarını askıya alıyoruz. Rusya’dan zorunlu olmayan ithalat ve ihracatı zaten durdurduk, tüm reklamları durdurduk ve ülkedeki tüm sermaye yatırımlarını askıya aldık. Elbette Rusya’ya yönelik tüm uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz ifadelerini kullandı.

Bakan Kuleba ayrıca, 22 Mart’ta tıp sektörünün devlerinden Johnson&Johnson’a çağrıda bulunmuş ve “Johnson&Johnson, Rusya’dan çekilmeyi reddederek kandan kâr elde etmeyi seçti. Vergileri, Rus savaş makinesinin masum Ukraynalı erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmesine izin veriyor. Johnson & Johnson fikirlerini değiştirmeli. Doğru şeyi yap. Savaş suçlarını değil, insanlığı seç” açıklamasını yapmıştı.

SHELL DE AÇIKLAMA YAPTI

Kuleba, 5 Mart’ta petrol devi Shell’e çağrı yaparak Rusya’daki faaliyetlerini durdurmasını talep etmişti.

3 gün sonra açıklama yapan Shell, tüm Rus petrol ve gazından çekilme niyetini duyurmuştu. (DHA)



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