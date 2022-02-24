Rus borsası çöktü, kayıp 150 milyar doları buldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Rus borsası bugün 50'ye yaklaşan değer kaybıyla büyük çöküş yaşadı. Rusya'nın kredi temerrüt riskinde de tarihi seviyeler görüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal operasyonunu başlatmasıyla küresel piyasalarda deprem yaşanırken, Rus borsası bugün adeta çöktü.

Moskova borsasında MOEX endeksinde günlük düşüş bir ara yüzde 50’nin üzerini görürken, önde gelen Rus şirketlerinin hisselerini dolar cinsi olarak takip eden RTS endeksinde kayıplar bir ara yüzde 50’yi aştı.

Bloomberg, Rus borsasında günlük kaybın 150 milyar doları aştığını yazdı.

Ancak, borsadaki günlük kayıp daha sonra yüzde 20’lere çekildi.

Sabah 80’den 90’a fırlayan dolar/ruble kuru, öğlen saatlerinde 85’e geriledi. 650 milyar dolarlık rezervi olan Rusya Merkez Bankası, piyasalara müdahale edeceğini açıklamıştı.

Rusya’nın 5 yıllık kredi temerrüt risk primi (CDS) de bugün 750 baz puanla rekor seviyeye yükseldi. Bu rakam, 10 gün önce 200 baz puan civarındaydı.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt risk primi dün 545 baz puana yükselmişti.

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