Rus petrolüne alternatif bulunamıyor

Batı ülkeleri, Rus petrolüne alternatif arıyor ancak bu arayışlar henüz olumlu sonuç vermekten uzak. Rus petrolüne dönük yaptırım tartışmaları sürerken BAE Enerji Bakanı, dünyanın Rus petrolüne ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca Rus petrolüne alternatif olarak görülen İran petrolü için de nükleer anlaşmanın görüşmelerinden gelen sinyaller şimdilik olumsuz.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından petrol piyasasında yükselen arz endişeleri artarak sürüyor.

Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu hâlâ belirsizliğini korurken İran’dan gelen haberlere bakıldığında batının Rus petrolüne alternatif arama planlarının iyi gitmediği görüldü.

Ayrıca Rusya’nın OPEC + örgütündeki ortaklarından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı da Rus petrolünün ikamesi olmadığını belirterek dünyanın Rus petrolüne muhtaç olduğu mesajını verdi.

BAE’DEN RUS PETROLÜ ÇIKIŞI

Petrol piyasasında arz tartışmaları devam edereken BAE Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı olduğunu ve başka hiçbir ülkenin Rus üretimini telafi edemeyeceğini söyledi.

Bir sektör etkinliğinde konuşan al-Mazrouei, OPEC+’ın birlikte hareket etmesi ve politik gelişmelerden etkilenmeden amacına odaklanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna işgalinin ardından dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden olan Rusya’ya dönük yaptırımlar petrol fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasına neden olmuştu. ABD ve İngiltere’nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlara Avrupa ülkelerinin katılıp katılmayacağı ise merak konusuydu.

Çoğu alıcı şimdilik mali yaptırımlar ve itibar risklerini aşmaya çalışırken, Almanya iki yıl içinde neredeyse tüm Rus fosil yakıtlarından vazgeçmeyi planladığını açıkladı.

PETROL FİYATLARINDA ÇİN ETKİSİ

Bütün bu gelişmelerin yanında bu sabah petrol fiyatlarında Çin’deki kısıtlamaların etkisiyle bir geri çekilme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 düşüşle 116 dolar seviyesine kadar indi.

Çin hükümeti 25 milyonluk Şanghay’da, bugünden itibaren finans ve sanayi bölgelerini içeren Huangpu Nehri’nin doğusundaki bölgelerde dört gün boyunca sokağa çıkma yasakları uygulama kararı aldı.

Çin’de alınan sert corona virüsü önlemlerinin Çin ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya yol açacağı endişeleri, küresel petrol talebinin sınırlanacağına yönelik beklentileri artırdı. Bu da petrol fiyatlarının kısmen geri çekilmesine sebep oldu.

KÖRFEZ’DE ÇATIŞMALAR SERTLEŞTİ

Ancak, Yemenli Husi’lerin Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıları petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam etti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılar, piyasadaki arz endişelerini tetiklediği için Ukraya krizinin tetiklediği fiyat artışlarına katkıda bulunuyor.

PETROL PİYASASI İÇİN İRAN’DAN KÖTÜ HABER

Bu sırada petrol piyasasının takip ettiği bir başka gelişme olan İran’la yapılacak nükleer anlaşmada da işlerin iyi gitmediği bildirildi. ABD’nin müzakerelerde İran’ın son taleplerine soğuk yaklaştığı açıklandı.

Görüşmeler sırasında Washington’un İslam Devrim Muhafızları’nı terör örgütleri listesinden çıkarması da dahil olmak üzere Tahran’dan gelen son taleplere sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu gelişme, Rus petrolüne alternatif olarak görülen İran petrolü için piyasada oluşan beklentileri olumsuz yönde etkileyebilir.

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