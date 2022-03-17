Rusya’da 6 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi

Rusya Ekonomi Bakanlığı'na göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,42 seviyesinden yüzde 12,54'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 11 Mart itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 10,42’den yüzde 12,54’e yükseldi.

Batılı ülkelerin yaptırımları ve rubledeki sert düşüş nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı. Bu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 12,54 olarak kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası tüm bunlara karşı önlem almaya çalışıyor. Banka faiz oranlarını yüzde 20’ye yükseltti ve rubleyi desteklemek için sermaye kontrolleri uyguladı. Bu hafta içinde para politikasının tekrar gözden geçirilmesi planlanıyor.

‘ARTMAYA DEVAM EDECEK’

Raiffeisen Bank analistleri müşterilere konu ile ilgili yazdığı bir notta, “Sıkı parasal koşullar enflasyonun gevşemesine yardımcı oluyor ancak bazı mallardaki arz sorunu ve rubledeki düşüş nedeniyle bu yıl enflasyon yüzde 20’ye ulaşmaktan kurtulamayacak” dedi.

Enflasyon bu oranlarla birlikte Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. O dönemde Kırım’ın Rusya’ya katılmasının ardından batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı bazı yaptırımlar nedeniyle rublenin değerinde sert düşüşler olmuş ve enflasyon da artmıştı.

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