Rusya’dan AB’ye petrol uyarısı

Rus petrolünü de yaptırım kapsamına almayı görüşecek olan Avrupa Birliği'ne Kremlin'den uyarı geldi.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’ya karşı uygulanması gündemde olan petrol ambargosunun ABD’ye bir zararı olmayacağını ancak Avrupa’nın bundan zarar göreceğini söyledi.

Peskov petrol ambargosunun Avrupa’daki enerji dengesini bozacağını ifade etti.

PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Ukrayna ile yapılan barış görüşmelerinde yeteri kadar mesafe kat edilmediğini ve olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesinden önce görüşmelerde mesafe kat edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği hükümetleri, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı bu hafta yapılacak zirvelerde değerlendirecek. (REUTERS)

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