Şapkada başka tavşan yoksa döviz yükselir

Yaz aylarında dövizin yeniden yükselişe geçebileceğini öngören Ekonomist Atilla Yeşilada, "Geçen sefer KKM’yi icat ettiler Belki şapkada başka tavşan vardır” dedi.

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Devreye alındığından bu yana döviz talebini frenleyen Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi kur şoklarını önledi fakat, TL'nin değer kaybını engelleyemedi. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi yerine KKM'nin devamını işaret etmesi de bu genel tablonun değişmeyeceğini gösteriyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yaz aylarında döviz kurlarının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörerek, yıl sonu için dolarda 18 TL ile 20 TL arası bir seviyeye işaret etti. Yeşilada, “Geçen sefer KKM'yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır” dedi. Youtube kanalında son gelişmeleri değerlendiren Yeşilada, “Ukrayna savaşı olmasaydı onun cari açığımızda bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum” dedi.

KKM'Yİ İCAT ETTİLER

TCMB beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmininin 16.5 lira olduğuna işaret eden Yeşilada, “Ben bunu biraz aşırı iyimser buluyorum. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında bir dolar kuru hedefi var. Geçen sefer KKM'yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır” yorumunu yaptı.

Böyle giderse bir yerde patlayacak

Ekonomi politikalarının hastalığı değil ağrıyı tedavi ettiğini savunan Atilla Yeşilada, “Yani kanser ya da ülser ne varsa yayılıyor. Enflasyonla başa çıkamadığınız, üretimi artırmadığınız sürece bir yerde patlayacak” dedi. Bu arada bireylerin bankalardaki döviz mevduatları 140.3 milyar doları buluyor.

Tsunamiyi engellemeye yetmeyeceği biliniyor

Atilla Yeşilada değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Şu anda programın hayatta kalan tek ayağı KKM ve hükümet o paralar yeniden dövize çevrilirse TCMB rezervlerinin burada oluşacak olan tsunamiyi engellemeye yetmeyeceğini de çok iyi biliyor. Ancak maliyeti ne olursa olsun KKM devam ettirilecek. Döviz kuruna sürekli müdahale edilerek doların ve hatta Euro'nun değer kazanması engellemeye çalışacak ki, vatandaşın KKM'ye geçmesi için ikinci bir teşvik verilsin.”