Savaş maliyet yükünü artırdı, müteahhitler tasfiye hakkı istiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesinin ve tasfiye hakkı tanınmasının gerekliliğini vurguladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı, yaşanan emtia kriziyle, inşaatın ana girdi malzemelerinin ithalatını da zorlaştırıyor. İthalattaki sorunlar maliyetlerde de yeni artışlara yol açıyor. Bu şartlarda kamu projelerinin yürütülmesinin imkânsız hale geldiğini ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesinin ve tasfiye hakkı tanınmasının gerekliliğini vurguladı. Sadece inşaat demirinin fiyatının, Aralık 2021'den mart başına kadar yüzde 29.5 arttığını kaydeden Eren, “Bu oran motorinde %66, çimentoda %50 oldu. İnşaat sezonu başlayacak ama bu koşullarda şantiyeler açılamayabilir” dedi.

YENİ DÜZENLEME ZORUNLU

Eren, “Yeni ve ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanmış bir fiyat farkı düzenlemesi bir zorunluluk halini almıştır. Kamu müteahhitlerine hiç başlamamış veya %50'den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması zaruri hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Yüzde 3 çare olmadı'

Girdi maliyetlerinde yüzde 278'i bulan artışlar yaşandığını ve çıkarılan ilave fiyat farkı düzenlemesinin sorunlara çare olmadığını hatırlatan Erdal Eren, “Projelere %3 ile 5 arasında değişen ilave fiyat farkı tanınması elbette yaralara merhem olamadı” dedi.