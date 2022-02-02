Sebze fiyatları bir yılda yüzde 107 arttı

Gıda fiyatlarında artış sürüyor. Antalya Ticaret Borsası verilerine göre sebze fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken domatesteki artış yüzde 142 oldu.

Sozcu.com.tr

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimlerinin hesaplandığı endekse olan Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.

ATB verilerine göre, sebze fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken domatesteki artış yüzde 142 oldu. Meyve fiyatları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,31 azaldı.

MİKTAR AZALDI

Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 20,45, sebzede yüzde 22,35 ve meyvede ise yüzde 5,91 azaldı.

Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre domateste yüzde 36.43, sebzede yüzde 32,95 ve meyvede ise yüzde 46,04 arttı.

DOMATESTE REKOR ARTIŞ

Domates fiyat endeksi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 142,87'lik artış gösterirken bu artış, son 7 yılın rekoru oldu.

Ocak ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 32,95'lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 107,31 artış gösterdi.

Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı artışı oldu. Meyve fiyat endeksi ise yüzde 1,32 azaldı.

GIDA ENFLASYONU BÜYÜYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de aralık ayında gıda fiyatlarındaki artış 43,80 olarak tespit edilmişti. Kasım ayında gıda grubundaki enflasyon yüzde 27,11 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'e göre aralıkta aylık gıda enflasyonu ise yüzde 15,99 olarak gerçekleşti. Ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatlarındaki artışın daha da hızlanması bekleniyor.

GIDA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye, dünyadaki yüksek gıda fiyatlarının yanında Türk lirasındaki sert değer kaybının getirdiği sorunlarla da boğuşuyor. Liradaki değer kaybı tarımsal girdi maliyetlerini artırıyor.

İthalata bağlı tarımsal üretim kalemlerindeki artış, gıda fiyatlarına doğrudan yansıyor. Gübre, yem gibi ürünlerin hem dolar bazında fiyatlarının artması hem de dolar/TL'deki sert yükselişe bağlı olarak fiyatlanması gıda üreticilerini zor durumda bırakıyor.

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