Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), salgın vakalarının devam etmesi nedeniyle kartlı ödemelerdeki temassız işlem limitini 500 TL'ye çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kartlı ödemelerdeki temassız işlem limitinin, 500 TL olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere alınan bu karar, BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Bankalararası Kart Merkezi’ne gönderdiği yazıda yer aldı.

Daha önce 250 TL çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limiti, 7 Mayıs 2021’de 350 TL’ye yükseltilmişti.

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