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Kredi kartı faizleri değişti

Bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı. Tebliğe eklenen geçici bir madde ile şubat ayı için referans faiz yüzde 1.25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.80 olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr
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Kredi kartı faizleri değişti

Resmi Gezete’de yayınlanan Merkez Bankası kararı ile bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan ‘referans oranın' hesaplama yöntemi değiştirildi.

Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi. Resmi Gazete’de söz konusu geçici madde şu şekilde ifade edildi: “Referans oran, 1 Şubat 2022’den 28 Şubat 2022’ye kadar yüzde 1,25 olarak uygulanır.”

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor.

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