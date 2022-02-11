Vatandaşın gündemi zamlar: En çok faturalar vurdu

İBB'nin her ay İstanbullularla yaptığı anketin sonuçlarına göre, ocak ayında vatandaşın gündemi elektrik ve doğalgaz zamları oldu. İstanbulluların yüzde 60'ı geçinecek kadar kazanmadığını söyledi. Stres seviyesi en yüksek olan grup ise, 10 üzerinden 8.3 oran ile ev kadınları oldu.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının ocak ayı sonuçları açıklandı.

İstanbullularla telefonla yapılan ankette katılımcılara, ocak ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu.

Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sıkıntıların, yüzde 15.2’si elektrik ve doğalgaz zamlarının, yüzde 7.1’i Covid-19’un ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. Bu konuları ailevi olaylar, sağlık sorunları ve İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı takip etti.

Katılımcıların yüzde 54.1’i Türkiye’nin gündeminin; elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar olduğunu düşünüyor. Yüzde 31.6'sı da pazar ve market fiyatlarındaki artışın Ocak ayında Türkiye'nin gündemi olduğunu belirtti.

YÜZDE 52,9’U DAHA DA KÖTÜLEŞMESİNİ BEKLİYOR

Ocak ayında İstanbulluların yüzde 52.9’u yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Ocak ayında İstanbulluların yüzde 44.5’i ise, kendi ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü aktardı.

GEÇİNECEK KADAR KAZANAMIYORLAR

Ocak ayında katılımcıların yüzde 59.4'ü geçinecek kadar kazanamadığını belirtti.

İstanbullular, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 101.5 artış olduğunu düşünüyor. Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenler, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 123.7 artış görüldüğünü ifade etti.

8 BİN 900 TL GEÇİNME SINIRI

Katılımcılar, kirada yaşayan iki çocuklu bir hanenin İstanbul’da geçinebilmesi için ortalama ayda 8 bin 900 TL hane gelirine sahip olması gerektiğini kaydetti.

Ortalama hane geliri 8 bin 900 TL'nin altında olan 4 kişilik hanelerin oranı yüzde 79.7 olarak ölçüldü. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.4 ve kaygı seviyesi 7.5 olarak ölçüldü. Katılımcıların Ocak ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenirken, mutluluk seviyesi ise 5 olarak ölçüldü.

EV KADINLARI STRES ALTINDA

İstanbul'da farklı grupların duygu durum seviyeleri karşılaştırıldı. Stres seviyesi en yüksek olan grup 10 üzerinden 8.3 oran ile ev kadınları oldu. Yaşam memnuniyeti en düşük grup 3.4 ile iş arayan ama bulamayanlar oldu. Spor yaptığını söyleyenler katılımcılar, olumsuz duyguları en düşük olan grup oldu.

İlginizi Çekebilir İstanbullular'ın % 57'si geçim kaygısı yaşıyor!

İlginizi Çekebilir Vatandaş zamlara isyan etti: Soğuk ve açlıkla yapılacak bir savaşın içine terk edildik

İlginizi Çekebilir İstanbul'da Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de zam