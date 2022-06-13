TÜİK’in davası yetmedi üniversite soruşturma açtı

Enflasyon verilerini açıklayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a baskılar sürüyor. Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a disiplin soruşturması açıldı. Ulusoy, soruşturma için “Baskıların devamı” dedi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Açıkladığı enflasyon raporları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine alternatif olan, kamuoyunun yakından takip ettiği Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAGrup) bir engelleme girişimi daha geldi. ENAGrup'un kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a, çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Daha önce TÜİK'in yargı yoluyla ENAGrup'u susturmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ulusoy, şimdi de üniversite üzerinden harekete geçildiğini belirtti.

BASKI YAPILIYOR

SÖZCÜ'ye konuşan Ulusoy, uzun süredir baskı altında olduklarını, ne olursa olsun geri adım atmayacaklarını ve halkın gerçek verilere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yayınlanan bir röportajın bahane edilerek üniversite yönetiminden izin alınmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını ifade eden Ulusoy, 2.547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na göre soruşturmayı rektörlüğün açması gerektiğini, ancak hukuk fakültesi üzerinden bunun yapıldığını kaydetti.

ULUSOY: MAHKEME GİBİ

Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, üniversite yönetiminin kapıyı dolanarak hareket ettiğini söyledi. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek tepki gösteren Ulusoy, şöyle konuştu: “Hukuk fakültesi dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. 3 hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar.”

Sosyal medya yasasını andıran ifadeler var

Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dilin, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benzer olduğunu belirtti. Soruşturmada “yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak” gibi hükümler olduğunu ifade eden Ulusoy, suçlamaların tamamının temelsiz olduğunu, zorla suç uydurulmaya çalışıldığını kaydetti.