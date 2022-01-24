Tüketici eve kapandı restoranlar boş kaldı

Yeni varyant ve pahalılıkla birlikte tüketici eve kapandı. Menülere yapılan maliyet zamları ile restoranlarda müşteri sayısı %40 düştü.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi döneminden 4 işletmeden birini kaybederek çıkan yeme içme sektöründe yeni yılla birlikte gelen zamların ardından masalar boş kaldı. Başta asgari ücret, elektrik ve ÖTV zamları ile birlikte sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 50 arttığına işret edilirken, menülere ise yüzde 35 zam geldi.

Omicron varyantı ile birleşen bu zamların müşteri sayısında yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yarattığını kaydeden Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Ekonomik krizin ne kadar etkili olacağını bu dalgadan sonra göreceğiz. Zamları tüketicinin alım gücü düzeyinde tutmaya çalışıyoruz. Ancak maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Kişi sayısındaki yüzde 40 kaybın 25-30 puanı Omicron uzantılı” diye konuştu.

ZAMLAR FRENLENİYOR

Demirer, Omicron dalgası nedeni ile talebin düştüğünü ve bunun daha da düşmesinin önüne geçmek için işletmelerin zamları frenleyerek, belli bir seviyede tuttuğunu aktardı. Fiyat artışlarını vatandaşın alım gücü oranında tutmaya çalıştıklarını ve özellikle turizm sektöründeki iyileşme ile büyük bir rövanş dönüşü beklediğini aktaran Demirer, şöyle devam etti: “Yeni bir dalga gelmezse ben 2022'de toparlanma bekliyorum. Ayrıca bir anda fırlayan ve bir anda aşağı inen dövizin hem yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından hem de her sektör gibi bizim sektörümüzün de istikrarı açısından artık bir yere oturmasını istiyoruz.

Her 100 kişiden 63'ü dışarı çıkmıyor

IPSOS'un son araştırmasına göre, ocak ayının ilk haftasında restoran, kafe gibi mekanlara gidenlerin oranı yüzde 14'e kadar geriledi. Toplumdaki endişe duygusu kişilerin dışarıda daha az vakit geçirmesine neden olurken, aralık ayında ev dışında herhangi bir sosyal faaliyette bulunan kişilerin oranı yüzde 45 iken bu oran bugünlerde yüzde 37'ye düştü.

Zamlar durgunluğu tetikledi

Her yıl yılbaşı sonrasında sektörde kısa süreli bir durgunluğun olduğunu ancak bu kez bunu daha fazla hissettiklerini kaydeden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, şunları kaydetti: “Yılbaşı sonrası her sene yüzde 20'ye kadar durgunluk olurdu bunun üstüne yüzde 10 daha fazla durgunluk oldu. Maliyetlerin artması sebebi ile menülere zam yapıldı. Bu da ister istemez düşüş olarak yansıdı. Turistler de gelecek aylarda gelmeye başlayınca toparlanma olacaktır.”