Turizmde 2021’i Rus turist kurtardı

Geçen yıl Türkiye'ye en çok Ruslar geldi. 2021 Kasım'a kadar ülkeye gelen Rus turist sayısı 4 milyon 555 bin 47 oldu. Bu rakam, 2020'de gelen turist sayısından 10 milyon kişi daha fazlaya denk geldi. Bunda da, Rusya'nın vatandaşlarına yönelik Türkiye yasağını kaldırması etkili oldu.

Ali Ekber ERTÜRK

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Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) Ocak-Kasım 2021 verilerine göre, Türkiye’ye 2021’de gelen turist sayısı 22 milyon 819 bin 746 kişi oldu.

Bu rakam, 2020’de gelen turist sayısından 10 milyon kişi daha fazlaya denk geldi. Bunda da, Rusya’nın vatandaşlarına yönelik Türkiye yasağını kaldırması etkili oldu.

Gelen turistler arasında Rus turist, tüm diğer ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. 2021 Kasım’a kadar Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 4 milyon 555 bin 47 oldu.

Bir önceki yıl ise 2 milyon 38 bin 380 Rus turist ülkemize gelmişti.

2021'de gelen yabancı turist sayısında Rusya'yı, 2 milyon 897 bin 69 turist ile Almanya, 2 milyon 18 bin 812 turist ile Ukrayna izledi.

YERLİ TURİST DAHA ÇOK HARCADI

2021’in ilk 9 ayında gerçekleşen toplam turizm geliri ise 16 milyar 850 milyon ABD doları oldu. Bu rakam, 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 106 oranında bir artışa denk geldi.

Rapora göre, Türkiye’deki turizm harcamasında yerliler yabancıları geçti.

2019’da yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 642 ABD Doları ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 796 ABD Doları olarak gerçekleşti. 2019’un aylık genel ortalama harcaması 666 ABD doları oldu.

2020’de ise, yabancı ziyaretçilerin harcaması 716 ABD doları ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 926 ABD Doları olarak gerçekleşti. 2020’nin genel ortalama harcaması ise 762 ABD doları oldu.

EN ÇOK GİRİŞ ANTALYA’DAN

2021 yılının ilk 9 aylık yabancı ziyaretçilerin harcaması 774 ABD doları ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması bin 48 ABD doları olarak gerçekleşti. 2021’in ilk 9 aylık genel ortalama harcaması ise 830 ABD doları oldu.

TÜROFED verilerine göre, 2021 Ocak-Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde:

1- Antalya: Yüzde 37,56 (8 milyon 572 bin 170)

2- İstanbul: Yüzde 34,97 (7 milyon 980 bin 311)

3- Edirne: Yüzde 9,98 (2 milyon 277 bin 803)

4- Muğla: Yüzde 4,50 (1 milyon 27 bin 288)

5- İzmir: Yüzde 2,61 (596 bin 291)

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