Turizmde son durum: Savaş öncesi Türkiye’ye kaç Ukraynalı ve Rus geldi?

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta 1,54 milyon kişi oldu. Rus ve Ukraynalı turistlerin toplam turistler içerisindeki payı yüzde 10'u aştı. Ancak mart ayından itibaren bu sayının düşmesi bekleniyor. Savaş öncesi 2022'den dönemden umutlu olan turizmciler bu sezondan da umudu kesti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün şubat ayı turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat’ta 1,54 milyon kişi oldu. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta önceki yıla göre 186,5 arttı.

Ancak bu yükselişe rağmen turizmde rakamlar hâlâ pandemi öncesi dönemi yakalayamadı. Pandemi öncesi dönem olan 2020’nin şubat ayına göre Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 10 daha düşük.

Ayrıca şubat ayı verileri büyük oranda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın öncesini kapsadığı için önümüzdeki dönemde bu ülkelerden gelecek olan turistlerin sayısında da azalma yaşanması oldukça muhtemel. Ukrayna gerilimi aynı zamanda pandemi etkisinden toparlanmak isteyen turizm sektörüne bu yıl bir darbe daha vurabilir.

EN ÇOK BULGARLAR GELDİ

Kültür Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, şubatta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Bulgaristan 128,798 kişi ile ilk sırada yer alırken, onu 128,663 kişi ile Almanya ve 120,475 kişi ile İran izledi.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 169,44 arttı. Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2,82 milyon oldu.

RUS VE UKRAYNALI TURİSTLERDE SON DURUM

Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı şubat ayında 112 bin 165 oldu. Bu sayı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 29, pandemi öncesi dönem olan 2020 şubat ayına göre de yüzde 4,7 artışa işaret etti.

Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı ise şubat ayında 42 bin 280 oldu. Bu sayı geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 41, 2020 Şubat ayına göre de yüzde 7,5 artışa işaret etti.

Şubat ayında Ukrayna’dan ve Rusya’dan gelen turistlerin toplam içerisindeki payı yüzde 10,2 oldu. Ancak son istatistikler büyük oranda savaş öncesi dönemini kapsıyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bu iki ülkeden gelecek olan turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanması muhtemel.

İKİ BÜYÜK GELİR KAPISIYDI

Ukrayna ve Rusya, Türkiye için iki önemli turist kapısı olarak görülüyor. Ancak 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında bu iki ülkeden gelecek turist sayısında büyük azalma öngörülüyor.

Ukraynalılar savaş nedeniyle, Ruslar ise hem ekonominin bozulması hem de finansal sistemden dışlandıkları için parasal işlemler konusunda aksamalar yaşayacak olması nedeniyle ziyaretlerini erteleyebilir. Bu da turizm sektörünün yaz dönemi için en büyük gelir kaynaklarından mahrum kalması demek.

2022 PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

2020’de tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü pandemisi ile birlikte uygulamaya konulan sert seyahat yasakları, turizm ve taşımacılık sektörlerine büyük darbe vurmuştu. Yasaklar ve bazı sınırlamalar 2021’de hafiflese de küresel çapta 2021’in son dönemine kadar etkili oldu.

2022 yılı turizm sezonu ise Türk turizmciler tarafından büyük bir umut olarak görülüyordu. Özellikle 2021 sonunda Türk lirasının değer kaybetmesi gibi gelişmelerin yabancı turist sayısını artıracağı düşünülüyordu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali planları suya düşürdü.

‘RUS TURİSTLERDE KAYIP YAŞANACAK’

Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Türkiye’ye gelen Rusların yüzde 40’ı orta gelir grubu olan Ruslardı. Burada epey kayıp yaşanacağını düşünüyorum. Gelir düzey yüksek olan Rusların Türkiye’yi tercih edecekleri aşikar. Şu an hedef koymak için erken önümüzü görmeden tahmin zor ama Rus turist sayısı 2 milyonun altına düşmeyecektir. Ukrayna’dan bir operasyon olacağını tahmin etmiyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘UKRAYANA’DAN AKIŞ OLMAZ’

Savaşın iki ülke arasında bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna’dan bu yıl bir turist akışının olmayacağını belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, “Rusya’dan 2 milyon civarında turist gelir” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Savaş 3,5 milyon turizm çalışanını vurdu

İlginizi Çekebilir ABD Savunma Bakanı: Rusya'nın Ukrayna işgali ilerlemiyor