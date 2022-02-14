Türk gençleri ağır depresyonda

Artan dolar kuru ile dalga dalga vuran zamlar Türkiye’de hanelerin ekonomisini derinden sarsarken, anne babaları ay sonunu nasıl getireceğini düşünen gençler derin bir depresyon yaşıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Yapılan küresel araştırmada coronavirüsün gençlere etkisini araştıran bilim insanları, Türkiye'de gençliğin yaşadığı ağır depresyonu tespit etti. Araştırmada ilk sıraya oturan Türkiye'nin ardından gençleri en çok depresyon belirtisi gösteren ülke Güney Afrika oldu.

26 ÜLKEDE 1'İNCİYİZ

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada pandemi sonrası gençlerin ruhsal durumlarındaki değişim ortaya konuldu. 26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada en ağır depresyon belirtileri Türk gençlerinde belirlendi. Araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, yazdığı tezde, “Örneğin, depresif belirtilerin en yüksek seviyelerini bulduğumuz Türkiye'de, öğrenciler zaten mevcut siyasi istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda mali yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa'daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” ifadelerini kullandı. Velde, Türkiye'de üniversitelerin pandemide ne zaman kapanacağına dair belirsizliklerin de yaşanan depresyon üzerinde etkili olmuş olabileceğini vurguladı.

Araştırmada depresif belirtilerin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Türkiye, Güney Afrika, İspanya, ABD ve İngiltere oldu. Öte yandan, İskandinav ülkelerindeki (İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya) ve Fransa'daki öğrenciler, en düşük ortalama depresif semptom düzeyleri gösterdi.

Finansal stresin depresyona neden olduğu ortaya konuldu

– Yapılan araştırma ile özellikle öğrencilerde finansal stres ile depresyon semptomlarının bağlantılı olduğu ortaya konuluyor. Araştırmada imzası olan Sosyolog Sarah Van de Velde, özellikle eğitimin çok masraflı olduğu ve ağır borçlanma gerektiği ülkelerde eğitim için orta ve uzun vadeli finansal destek programlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Çalışmada finansal stresin yanı sıra, pandemi kaynaklı izolasyonun, coronavirüs nedeniyle geleceğe dair bilinmezlikteki artışın da gençlerdeki depresyonda etkili olduğu vurgulandı.