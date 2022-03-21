Vatandaş aracını park etti

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Ankara Bölge Başkanı Cem Cantekin, akaryakıta gelen zamları SÖZCÜ WEB TV’ye değerlendirdi. “Daha çok akaryakıt istasyonu kapanır” diyen Cantekin, "Vatandaş da aracını park etti, mümkün olduğunca az kullanıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Ankara Bölge Başkanı ve akaryakıt istasyonu İşletmecisi Cem Cantekin, akaryakıta gelen zamlarla birlikte yaşananları SÖZCÜ WEB TV'ye açıkladı.

“Daha çok akaryakıt istasyonu kapanır” diyen Cantekin, “Motorinin fiyatında geçen sene Mart ayına göre yüzde 230 artış yaşandı. Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Elektrik faturalarımız yüzde 130 arttı. Geçen seneye göre her 1 litre akaryakıttan, yüzde 60 zarar ediyoruz. Vatandaş da aracını park etti, garaja çekti, artık daha az kullanıyor” dedi.

Cantekin şunları söyledi:

PARA KAZANAMIYORUZ: “Piyasada, satılan her litre akaryakıttan biz bayilerin ciddi paralar kazandığı gibi bir algı var. Ama tüketici ne kadar mağduriyet yaşıyorsa ondan daha fazla biz sıkıntı yaşıyoruz. Geçen seneki kâr marjımızla, bu seneki kâr marjımızı karşılaştırınca yaklaşık her bir litre akaryakıttan, yüzde 60 zarar ediyoruz. Tüketicimiz de aynı şekilde bir mağduriyet yaşıyor. Otobüs, dolmuş, taksi müşterilerimiz de ‘Biz de para kazanamıyoruz' diyor.

ÇOK İSTASYON KAPANIR: Şu anda durumumuz sürdürülebilir değil. Zaten istasyonlarını kapatan bayiler oldu. Uzun vadede baktığımızda daha çok kapatan istasyon olacak. Tüketici, bayiler, bizimle çalışan arkadaşlarımız kimse memnun değil. İstasyonlarımızı kapatmamız, ışıkların sönmesi, tanklarda yakıt kalmaması, domino etkisi yaratır. Personel işsiz kalır. Devletimizin topladığı vergilerde düşme olur. Bankalara ve dağıtım firmalarına olan taahhütlerimizi yerine getiremeyiz. Ciddi bir kaos olur.

ARAÇLAR GARAJDA: Son gelen zamlardan sonra müşterilerimizin yakıt alımları litre olarak düştü. Artık toplu taşımı tercih ediyorlar. Onların bütçelerinde akaryakıt fiyatı büyük bir pay olduğu için insanlar kendi araçlarından uzaklaşmaya başladı. Araçlarını park etler, garaja çektiler. Tüketicilerin araçlarının lastiği az eskiyecek. Araçlarının bakım zamanı geç gelecek ama bu durum silsile halinde domino etkisi yaratacak ve servis sektörünü de vuracak.”

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