Vatandaşın TOKİ’ye borcu 32 milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşın TOKİ’ye olan borcunun 32 milyar 662 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. TOKİ’den konut alıp, borcunu ödeyemediği için 7 bin 944 kişinin sözleşmesinin feshedildiğini bildiren Kurum, en borçlu ilin Ankara olduğunu açıkladı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesine verdiği yanıtta, TOKİ'den taşınmaz satın alanların geri ödemelerinin imzalanan satış sözleşmeleri hükümlerine göre takip edildiğini, sözleşme hükümleri uyarınca, yapılandırma imkanı bulunmadığını da kaydetti. Kurum'un cevabını değerlendiren CHP'li Kılıç, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ev kiralarının ve fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olma hayaline ulaşmak için de başvurdukları tek yer TOKİ'dir. Ancak TOKİ'nin konut alımında uyguladığı yüksek fiyatlar ve ödenemeyen taksit borçlarına getirdiği yüksek faizler nedeniyle vatandaşların borçları katlanarak büyüdü.”

‘Mutluluk taksit taksit bile yaşanmıyor'

– Vatandaşların taksit ödeyerek başlarını sokabilecekleri bir yuva aradığını ifade eden Sevda Erdan Kılıç, “Her geçen gün ülkemizi dar boğaza sokan ekonomi politikalarının getirdiği zam yağmurlarından vatandaşlarımızı kurtarmalıyız. Vatandaş taksit taksit gelecek mutluluğunu bile yaşayamıyor” dedi.