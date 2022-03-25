Vatandaşlar döviz sattı şirketler inatçı çıktı

Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) sisteminin devreye girdiği 24 Aralık haftasından bu yana toplam döviz mevduatı büyüklüğü son iki haftadır yükselişe geçti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Veriler iki haftadır şirketlerin döviz mevduatında yeniden alıma döndüğünü ortaya koyuyor. 18 Mart itibarıyla parite etkisinden arındırılmış gerçek kişilerin hesaplarında 314 milyon dolar azalma görüldü. Şirketler ise 1 milyar 144 milyon dolar daha aldı. 11 Mart haftasında ise şirketlerin döviz mevduatındaysa 1 milyar 814 milyon dolarlık artış yaşandı.

24.5 MİLYAR DOLAR ÇÖZÜLDÜ

Verilere göre toplam döviz mevduatının büyüklüğü ise parite etkisinden arındırılmış olarak 830 milyon dolar artış gösterdi ve geçen hafta 216.2 milyara çıktı. Bunun 140.3 milyar doları bireylere, 75.9 milyar doları şirketlere ait. Hazine, KKM ürününün 22 Mart 2022 itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli ve 321 milyar lirası TCMB destekli olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaştığını açıkladı. Bu verilerden yaklaşık 24.5 milyar dolar büyüklüğünde döviz ve altın bozulduğu anlaşılıyor.

Yabancıların satışı 2.3 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 197.3 milyon dolarlık hisse senedi ve 15.9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 3.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Böylece yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında son dört haftadır tahvilde ise son 5 haftadır sürekli satıcı pozisyonunda yer aldı. Yılbaşından bu yana hisse senedinden ve tahvilden yabancı yatırımcının toplam satışı 2.3 milyar dolara yükseldi.